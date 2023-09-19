Ülkemizde her yıl kutlanan 19 Eylül araştırılmaktadır. Bugünün 19 Eylül olması vesilesiyle vatandaşlar 19 Eylül ne günü? 19 Eylül ne olarak kutlanır, özel bir gün mü? Sorularına yanıt aramaktadır. İşte konu hakkında detaylar…

19 Eylül her yıl olduğu gibi bu yılda sağduyu ve sakinlikle anılmaktadır. Ülkenin çeşitli bölgelerinde etkinlikler düzenlenecek olup, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşılmaktadır. Peki, 19 Eylül ne günü? 19 Eylül ne olarak kutlanır, özel bir gün mü? İşte detaylar…

19 EYLÜL NE GÜNÜ?

Sakarya Meydan Muharebesi, Milli Mücadele'nin en büyük zaferlerinden biri olarak kabul edilir ve bu muharebe sonrasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e "Gazi" unvanı ve "Mareşallik" rütbesi verilmiştir. Bu anlamlı olayı anmak ve tüm gazilerimizi onurlandırmak amacıyla her yıl 19 Eylül tarihinde Gaziler Günü olarak kutlanır.

19 EYLÜL NE OLARAK KUTLANIR, ÖZEL BİR GÜN MÜ?

Her 19 Eylül, kahraman gazilerimizin fedakarlıklarını ve vatanları için verdikleri mücadeleyi hatırlamamıza vesile olur. Bu önemli günde, milletimiz olarak gazilerimize minnettarlığımızı bir kez daha ifade ederiz. Gazilerimiz, Türkiye'nin bağımsızlığı ve özgürlüğü için verdikleri büyük mücadele ile tarihimizin gurur kaynaklarından biridir. Onların kahramanlıkları, gelecek nesillere ilham kaynağı olmaya devam edecektir.