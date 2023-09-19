19 Eylül Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Masterchef 2023 Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Masterchef bugün kazananı kim?
Masterchef 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 19 Eylül dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Bugünkü mücadeleyi kim kazandı merak edildi. Peki, Masterchef 19 Eylül Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kimler kazandı? İşte detaylar...
Masterchef haftanın son dokunulmazlığını kim kazandı, açıklandı mı? Masterchef mavi takım mı kazandı? Masterchef kırmızı takım mı kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef hangi isimler kazandı? günün merak edilen konuları arasında geliyor.
MasterChef Türkiye Allstar'da Gamze hayallerine veda etti.
Gözyaşlarıyla yarışmaya veda eden Suna: Artık aile gibi olmuşuz sizlerle... Sene Elenen isim Gamze şu sözleri söyledi: Buraya kadar gelebildim. Hiçbir şey kaybetmedim. MasterChef'ten aldığım kanatlarımı taktım ve uçmaya devam edeceğim. Bizi izleyenlere de şunu söylemek isterim. Çok yakında... Şimdi beni daha fazla çalışmak bekliyor. Bunun için de çok mutluyum. Gamze için veda vakti. Buradaki görevim tamamlanmış oldu. Güzel günler geçirdim. Ben de kendi adıma bu meslekte ayaklarımı yere basmaya başladığımı düşünüyorum. Her zamankinden daha fazla başarmaya ihtiyacım var. Adapte olamadan aslında gidiyorum. Benim için erken bir veda. Daha ileriye gitmek isterdim. Ama nasibim buraya kadarmış.
Bugün kaptanlık oyunu sona erdi. Mavi Takım kaptanı Ayaz oldu
Mavi Takım : Ayaz (K), Kıvanç, Tahsin, Hasan, Azize, Sergen, Barış, Alican
Kırmızı Takım : Kerem (K), Tolga, Barbaros, Esra, Dilara, Batuhan, Sefa, Eda
11. Hafta
1.eleme adayı: Henüz açıklanmadı.
2. eleme adayı:
• Azize
• Suna
• Eda
• Batuhan
• Hasan
• Sefa
• Tanya
• Esra
• Eray
• Barbaros
• Sergen
• Barış
• Tahsin
• Dilara
• Kıvanç