19 Eylül İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!
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Gediz elektrik kesintisi listesi! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 19 Eylül Pazartesi günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 19 Eylül'de İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 19 Eylül Pazartesigünü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi ve Karşıyaka elektrik kesintisi olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında yaşanan elektrik kesintileri hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 19.09.2022 01:00 01:15 İletim Sistemindeki Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması Nedeniyle MAVİŞEHİR MAHALLESİ,SPORTS İNTERNAONAL
- 19.09.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EMEK MAHALLESİ,7239,7239/1,7061,1660 SOKAKLAR VE CİVARI
- 19.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATATÜRK MAHALLESİ, YAVUZ CADDESİ,829,829/2 SOKAKLAR VE CİVARI
- 19.09.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAZIM DİRİK ,ERZENE,YEŞİLOVA MAHALLESİ,116/18 ,342/1,364/12,5185-5182/2 , 4103/2,5072 SOKAKLAR,BAHÇEŞEHİR KOLEJİ,FOLKART LİVE
- 19.09.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YELKİ MAHALLESİ,İNÖNÜ CADDESİ,2350,2348,2277,2265, 2267 ,2330,2265,2283 SOKAKLAR VE CİVARI
- 19.09.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YELKİ MAHALLESİ,2175, 2186,2101, 2167,2188,2177,2188/1,2191 SOKAKLAR VE CİVARI
- 19.09.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÇUKURKÖY MAHALLESININ TAMAMI VE CİVARLARI
- 19.09.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OVACIK MAHALLESI 7090, 7091, 7094, 7099 SOKAKLAR VE ÇEVRESI
- 19.09.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MUSALLA MAHALLESI AKARCA MEVKII, ÇEŞME OTOYOL GIŞELER, 7000 SOKAK VE ÇEVRESI OVACIK MAHALLESI OVACIK KÖY İÇI GENELI
- 19.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKALAN, ANSIZCA, A.YENMIŞ, BEŞPINAR, ÇAMBEL, SÜTÇÜLER, YENMIŞ MAHALELERININ TAMAMI A.KIZILCA OVASI, Y.KIZILCA OVASI VE CIVARLARI
- 19.09.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BALABANLI OVA, KAZANLI OVA, YEĞENLI MAHALLELERI
- 19.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEFERIHISAR KAVAKDERE MAHALLESI KAVAKDERE CADDESI
- 19.09.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KIZILCAAVLU MAHALLESI
- 19.09.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TORASAN MAHALLESI 569, 589. SK., 576, 607, 605. SK., 570. SK., 582 SOKAKLARDIR.
- 19.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAYBAŞI MAHALLESI FEVZI ÇAKMAK, 2., 4. CADDELER.7113, 7118, 7119, 7127, 7133, 7130, 7120, 589 SOKAKLAR VE CIVARI
- 19.09.2022 09:30 16:30 ENH BİTKİ ÖRTÜSÜ TEMİZLİĞİ VE AĞAÇ BUDAMA İŞİ SALİHLER ÖZGÜR SOKAK KIYI ALTINKENT,MAKİ , HUZURKENT, YEŞİLKENT, SALİM KENT SİTELERİ VE CİVARI
- 19.09.2022 10:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İNÖNÜ MAHALLESİ,TURGUT REİS CADDESİ,977,978,980,981,982 SOKAKLAR CİVARI
- 19.09.2022 10:00 12:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÇANDARLI MAHALLESİ KARAHALİL PAŞA CADDESİ, EROL GENCER SOKAK,NAMIK KEMAL CADDESİ,110,129 SOKAKLAR VE CİVARLARI
- 19.09.2022 10:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YALI MAHALLESI 6409, 6417, 6424, 6426, 6427 SOKAKLAR VE ÇEVRESI
- 19.09.2022 10:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OVAKENT VE KONAKLI MAHALLELERININ OVA MEVKILERI
- 19.09.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YEŞİLOVA,KAZIM DİRİK MAHALLELERİ,4002,188-372/10,367,367/52,372/22,364/10 SOKAKLAR, TURKCELL
- 19.09.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YELKİ MAHALLESİ, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ,2269,2271,2273 SOKAKLAR VE CİVARI
- 19.09.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YELKİ MAHALLESİ,2188, 2101, 2155,2161,2155 SOKAKLAR VE CİVARI
- 19.09.2022 13:00 14:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÇANDARLI KÖROĞLU CADDESİ,104,SELİM SOKAK,107,108,109 SOKAKLAR VE CİVARLARI
- 19.09.2022 13:30 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEFERIHISAR SIĞACIK MAHALLESI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 19.09.2022 14:30 15:30 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÇANDARLI EYKO SİTESİ 26,75 SOKAKLAR VE CİVARLARI
- 19.09.2022 15:30 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEFERIHISAR TEPECIK MAHALLESI TAŞKEN SITESI VE CEVRESI
- 20.09.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MEHMET AKIF ERSOY MH. 184 SK. KIRAZLI CD. 186 SK. 196/1 SK. 179 SK. 187 SK. 189 SK. 196 SK. MESERETÇIOĞLU CD. 191 SK. 183 SK. ÖĞRETMEN TAHIR TUNCA CD. 73 SK. 197 SK. 182 SK. 195 SK. 188 SK. 190 SOKAK VE CIVARLARI
- 20.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SARISU MAHALLESI MERKEZ SOKAK TR-2
- 20.09.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SAÇLI, YEŞILDERE, ÇATAK, DOKUZLAR, YILANLI MAHALLELERI (VELILER KÖK DEN SAÇLI FIDERI)
- 20.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEFERIHISAR, ULAMIŞ, DÜZCE, TURGUT, İHSANIYE, BADEMLER GÖDENCE MAHALLESI, ÇAMTEPE MAHALLESI, GÖLCÜK MAHALLESI, EFEMÇUKURU, PAYAMLI, KAVACIK MAHALLESI, HEKIM KÖY VE KÖYLER CIVARINDAKI ÖZEL TRAFOLAR.
- 20.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÖZBEK MAHALLESININ TAMAMI RÜSTEM MAHALLESININ BIR BÖLÜMÜDÜR
- 20.09.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TERSANE MAHALLESİ,YALI CADDESİ,1661 - 1664 - 1662 - 1665 - 1671 SOKAKLAR VE CİVARI
- 20.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GONCALAR MAHALLESİ,GİRNE BUL,1828,6022,6023,6027,6028 SOKAKLAR VE CİVARI
- 20.09.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TURAN,YAMANLAR ,GÜMÜŞPALA MAHALLELERİ,7000,7014,7331/1 SOKAK VE CİVARI
- 20.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ FATİH MAHALLESİ,ÇAMLIK CADDESİ,1179,1180,1180/1,2 SOKAKLAR VE CİVARI
- 20.09.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜVEN,LALELİ,VALİ RAHMİ,BARIŞ,DİCLE,YİĞİTLER,HÜRRİYET MAHALLELERİ, N.KEMAL, FEVZİ ÇAKMAK CADDELERİ,ADNAN KAHVECİ BULV.,FEVZİ ÇAKMAK CAD. NİN 347 SOK.İLE 361 SOK ARASI, NAMIK KEMAL CAD.NİN 439 SOK İLE 455 SOK ARASI, MENDERES CAD.NİN 423 İLE 428 SOK ARASI,289, 353, 362,386,384,397,398,399,391, 392,394,396,351,353,355,404,406, 408,410,417,423,425, 426,427, 429, 434,437,438,442, 443,445,447,451,451/1,493, 948,954,955,956 SOKAKLAR VE CİVARI
- 20.09.2022 09:30 16:30 ENH BİTKİ ÖRTÜSÜ TEMİZLİĞİ VE AĞAÇ BUDAMA İŞİ NEDENİYLE SALİHLER UÇAR SOKAK İLE CANYURT, CUMHURİYET, FERELİLER, UMUT SİTESİ VE CİVARLARI
- 20.09.2022 10:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HÜRRIYET MH. TAMAMI GÖRECE CUMHURIYET MH. VE ATA MH. BIR KISMI
- 20.09.2022 10:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAHRAT VE GÖKÇEN MAHALLELERININ TAMAMI
- 20.09.2022 13:00 15:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TR-41 KÖRFEZ FIDERI MORDOĞAN - MANAL, KÖRFEZ, KAMUKENT MEVKII TAMAMI, GÖZDE SAKA, ORTADOĞLULAR, ARKO, İMREN SITELERI, ERTUĞ BALIK, KÖRFEZ TÜRKTELEKOM.
- 20.09.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MENDERES,VALİ RAHMİ BEY HÜRRİYET,İNÖNÜ MAHALLELERİ,İZMİR,UĞUR MUMCU, MENDERES CADDELERİNİN BİR BÖLÜMLERİ,79,106,108,112,110,114,116,121,135, 139,446,494,492, 492/1,442, 444,447 453,469,471,477,475,473,479,489/1,505,507,584 SOKAKLAR VE CİVARI,BUCA SSK
- 20.09.2022 13:30 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE POYRACIK MAHALLESİ DAĞISTAN KÖŞE RAMAZAN GÖKMEN TR VE DAĞISTAN KÖŞE HÜSEYİN TOSUN TR VE CİVARLARI
- 20.09.2022 14:30 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ UMRCALI, YENIKÖY VE AVUNDURUK MAHALLELERI, ALI YIĞEN ÖZLE TRAFOSU VE İZSU HALILLER, YENIKÖY VE UMURCALI İÇME SUYU ÖZEL TRAFOLARI
- 20.09.2022 16:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MORDOĞAN İM KÖYLER FIDERI - GÖKPINAR SITESI , KAYNARPINAR, KÖSEDERE, EĞLENHOCA, BOYABAĞI, EŞENDERE, ANBARSEKI, SAIP KÖYLERI TAMAMI, TURKCELL, TÜRK TELEKOM VERICILERI, İZSU TRAFOLARI
- 21.09.2022 08:00 16:00 AG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE ESATPAŞA MAHALLESİ ZİNCİRLİKUYU, YENİ SOKAKLARI, ATATÜRK CADDESİ VE CİVARLARI