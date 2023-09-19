19 EYLÜL GÜNCEL ALTIN FİYATI: Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Gram altın, cumhuriyet altını ne kadar?

19 Eylül tarihindeki güncel altın fiyatları merak ediliyor. Çeyrek altın, gram altın ve cumhuriyet altını fiyatları hakkında bilgi arayanlar için güncel veriler sunuluyor. Altın fiyatlarının ne kadar olduğu ve kaç TL olduğu konusundaki tüm detaylar haberimizde.

Güncel altın fiyatları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bugün çeyrek altın ve gram altın kaç TL üzerinden işlem görüyor merak konusu oldu. Yatırımlık veya hediye olarak altın alacak vatandaşlar tarafından altın fiyatları araştırılmaktadır. Arama motorlarında 19 Eylül altın fiyatları sorgulatılıyor. Peki, Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Gram altın, cumhuriyet altını ne kadar? İşte detaylar...

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI!

Altının gram fiyatı, haftanın ikinci işlem gününe yatay bir seyirle başlamasının ardından 1.680 lira seviyesinden işlem görüyor. Dün 1.681-1.653 lira bandında hareket eden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,59 değer kazancıyla 1.679 liradan tamamladı.

BUGÜN GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışına paralel 1.680 liradan işlem görüyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,09 altında 1.932 dolardan işlem görüyor. Çeyrek altın için güncel alış fiyatı 2.779 lira olarak belirlenirken, satış fiyatı 2.810 TL. Son dönemdeki hızla artışını sürdüren Cumhuriyet altını, 11 bin lira eşiğini aşarak 11 bin 118 lira alış fiyatıyla işlem görmektedir. Satış fiyatı ise 11 bin 199 lira olarak kaydedildi.