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19 Eylül Gaziler Günü kutlama programı! Gaziler Günü ilçe ve illerde kutlamam programı açıklandı mı?

19 Eylül Gaziler Günü kutlama programı! Gaziler Günü ilçe ve illerde kutlamam programı açıklandı mı?
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Gaziler Günü 19 Eylül kutlama programı nerede olacağı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu programlar genellikle sabah saatlerinde Atatürk anıtına çelenk koyma töreni ile başlar. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eder. Gaziler Günü ilçe ve illerde kutlamam programı belli oldu. Peki, Gaziler Günü programı ne zaman olacak?

19 Eylül Gaziler Günü'nün kutlama programları, iller ve ilçelerde resmi kurumlar tarafından belirlenerek duyurulur. 19 Eylül Gaziler Günü kutlama programı nerede ve ne zaman yapılacağı araştırılıyor. Protokol konuşmaları ve gazilere yönelik teşekkür ve anma etkinlikleri de yapılır. Resmi programlar illere ve ilçelere göre farklılık gösterebilir. 19 Eylül Gaziler Günü kutlama programın detayları haberimizde yer alıyor…

19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ KUTLAMA PROGRAMI

Her yıl büyük bir coşkuyla kutlanan 19 Eylül Gaziler Günü, Zonguldak Devrek Kaymakamlığı tarafından düzenlenen özel program çerçevesinde Devrek'te de anılacak.

19 Eylül Gaziler Günü Programı:

  • Saat: 09:00
  • Yer: Cumhuriyet Meydanı
  • Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu
  • Belediye Bandosu eşliğinde Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
  • Gazi Hüseyin Karabostan'ın günün anlam ve önemine dair konuşması
  • Öğrenciler tarafından anlamlı şiirler okunması
  • Törenin ardından gaziler için Öğretmenevinde kahvaltı programı
  • Gazi kabristanı ziyareti
  • Gazi ailelerine ziyaret

ANKARA VALİSİ VASİP ŞAHİN'DEN GAZİLER MESAJI

Vali Vasip Şahin'in 19 Eylül Gaziler Günü Mesajı;

"…Yaşadığımız toprak parçasını vatana dönüştüren, bizlere millet olma şuurunu aşılayan şehit ve gazilerimizin hatırası, milletimizin gönlünde ebediyen canlı kalacaktır…"

19 Eylül Gaziler Günü kutlama programı! Gaziler Günü ilçe ve illerde kutlamam programı açıklandı mı?İstanbul Valisi Davut Gül

İstanbul Valisi Davut Gül ve eşi Gülden Gül Hanımefendi, 19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle kahraman gazilerimize onur yemeği verdi. Etkinlikte gazilerimiz, anlamlı bir gün dolayısıyla ağırlanarak onurlandırıldı.

19 Eylül Gaziler Günü kutlama programı! Gaziler Günü ilçe ve illerde kutlamam programı açıklandı mı?

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü öncesinde Ankara'da tedavi gören gazileri ziyaret etti. Dervişoğlu, gazilerin taleplerini dinleyerek çözüm önerilerinde bulunacaklarını belirtti.

19 Eylül Gaziler Günü kutlama programı! Gaziler Günü ilçe ve illerde kutlamam programı açıklandı mı?

Amasya'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğiyle 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla spor şenliği gerçekleştirildi. 65 gazi, farklı spor branşlarında etkinliklere katıldı.

19 Eylül Gaziler Günü kutlama programı! Gaziler Günü ilçe ve illerde kutlamam programı açıklandı mı?

Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu'nun himayesinde, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte gazilere Ahlat ilçesinin tarihi mekanları gezdirildi. Gaziler, Ahlat Müzesi, Selçuklu Meydan Mezarlığı, Emir Bayındır Kümbeti ve mağara evlerini ziyaret etti. Gezi sonunda Ahlat Engelsiz Yaşam Merkezi'nde öğle yemeği ikramı yapıldı. Duygularını paylaşan gaziler, etkinlik için teşekkürlerini iletti.

19 Eylül Gaziler Günü kutlama programı! Gaziler Günü ilçe ve illerde kutlamam programı açıklandı mı?

Bayburt'ta 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenecek etkinlikler belli oldu. Program, Şehit Osman Tepesi'ndeki şehitlik anıtına çelenk sunumuyla başlayacak, ardından gaziler yürüyüş yaparak Saray Bahçesi'ndeki etkinliklere katılacak. Gün boyunca çeşitli spor etkinlikleri ve ziyaretler gerçekleştirilecek.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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