Vatandaşlar 19 Ekim günü hakkında sosyal medyada kutlama mesajları yayınlanmasının ardından bugünün ne günü olduğunu merak ediyor. Peki, 19 Ekim ne günü? Bugün ne günü?

19 Ekim ne günü? Vatandaşlar 19 Ekim günü hakkında sosyal medyada kutlama mesajları yayınlanmasının ardından bugünün ne günü olduğunu merak ediyor. Peki, 19 Ekim ne günü? Bugün ne günü? İşte detaylar...

19 EKİM NE GÜNÜ?

19 Ekim Muhtarlar Günü'dür. Her sene 19 Ekim günü Türkiye'de Muhtarlar Günü olarak kutlanmaktadır.

TARİHTE 19 EKİM'DE NE OLDU?

439 - Kartaca, Vandallar tarafından Batı Roma İmparatorluğu'ndan alınmıştır

1448 - Osmanlı padişahı II. Murat, Kosova Zaferi'ni kazandı.

1781 - Yorktown Muharebesi sonucunda, George Washington ve Fransız komutan Comte de Rochambeau komutasındaki birlikler, Lord Cornwallis'in teslim olmasıyla Britanya Ordusuna karşı kesin bir zafer elde etti.

1872 - Dünyanın en büyük altın külçesi (215 kilogram) Avustralya New South Wales'de bulundu.

1934 - Mübadele Komisyonu görevini tamamladı. Anadolu ve Trakya Rumları ile Yunanistan Müslümanlarının mübadelesini düzenlemekle görevli Komisyon 7 Ekim 1923'te kurulmuştu.

1934 - Turhal Şeker Fabrikası açıldı.

1939 - II. Dünya Savaşı'nın ilk aylarında Fransa, Birleşik Krallık ve Türkiye arasında üçlü savunma ittifakı antlaşması imzalandı.

1945 - Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi açıldı.

1951 - İngiliz askerleri, Süveyş Kanalı'nı ele geçirdi.

1960 - 6-7 Eylül Olayları ile ilgili dava başladı.

1962 - TBMM'de, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kabul edildi.

1962 - İlk James Bond filmi Dr. No gösterime girdi.

1972 - Nobel Edebiyat Ödülü, Alman yazar Heinrich Böll verildi.

1982 - Millî Güvenlik Konseyinin son şeklini verdiği Anayasa metni açıklandı. Geçici maddelerle eski parti yöneticilerine 10 yıl siyaset yasağı getiriliyor, Anayasanın kabulüyle birlikte Kenan Evren Cumhurbaşkanı oluyor.

1987 - Londra Borsası çöktü. Yaşanan büyük panik sonucunda 50 milyar sterlinlik değer kaybı yaşandı.

1988 - Birleşik Krallık, IRA mensuplarıyla yapılan röportajların yayımlanmasını yasakladı.

1995 - Avrupa Parlamentosu Yeşiller sözcüsü Claudia Roth, Devlet Bakanı Ayvaz Gökdemir aleyhine 3 milyar liralık manevi tazminat davası açtı.

2011 - Ekim 2011 Çukurca saldırısı gerçekleşti. 8 ayrı yerde eşzamanlı olarak terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırı sonucu 24 asker şehit oldu.