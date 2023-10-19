19 Ekim Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Masterchef 2023 Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Masterchef bugün kazananı kim?
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Masterchef 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 19 Ekim dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Bugünkü mücadeleyi kim kazandı merak edildi. Peki, Masterchef 19 Ekim Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kimler kazandı? İşte detaylar...
Masterchef haftanın son dokunulmazlığını kim kazandı, açıklandı mı? Masterchef mavi takım mı kazandı? Masterchef kırmızı takım mı kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef hangi isimler kazandı? günün merak edilen konuları arasında geliyor.
Masterchef 16. hafta kadrolar:
Mavi Takım : Alican (K), Kıvanç, Metin, Barbaros, Azize, Sergen, Dilara, Esra, Tanya
Kırmızı Takım : Barış (K), Tahsin, Hasan, Eren, Ayaz, Tolga, Cemre, Batuhan
19 Ekim MasterChef takım oyunu ve dokunulmazlık oyunu henüz sona ermedi.
Azize
Suna
Eda
Batuhan
Hasan
Sefa
Tanya
Esra
Eray
Barbaros
Sergen
Barış
Tahsin
Dilara
Kıvanç
Çağatay
Ayaz
Gamze
Tolga
Alican