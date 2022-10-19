19 Ekim Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!
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Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 19 Ekim Çarşamba günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 19 Ekim Çarşamba Manisa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi ve detayları…
Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 19 Ekim Çarşamba günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Manisa elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 19.10.2022 07:00 08:00 ARIZA ONARIM BAKIM ÇAMPINAR VE İZZETTİN MAHALLELERİNİN TAMAMI İLE BU MAHALLELERDEKİ TARIMSAL SULAMA VE BESİ ÇİFTLİĞİ ÖZEL TRAFOLARI VE CİVARLARI.
- 19.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KARAMANLI MAHALLESİ HAMİDİYE MAHALLESİ İNÖNÜ MAHALLESİ BİR KISMI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 19.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÇAYKÖY, KARAYAHŞİ MAHALLELERİ, MNS YUMURTA, ACAR TARIM, TAHİNCİOĞLU TARIM KARAYAHŞİ MASKİ İÇME SUYU TRAFOLARI VE BU BÖLGELERDE BULIUNAN TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI, TİCARTEHANELER
- 19.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SOĞANLI MAHALLESİ GÜLPINAR MAHALLESİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 19.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AKKÖY MAHALLELERİNİN TAMAMI İLE BU MAHALLELERDEKİ TARIMSAL SULAMA VE BESİ ÇİFTLİĞİ ÖZEL TRAFOLARI VE CİVARLARI.
- 19.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI CAMBAZLI MAHALLESİNİN TÜMÜ İLE CİVARLARINDAKİ ÖZEL TRAFOLAR, MASKİ İÇME SUYU ÖZEL TRAFOSU, H101 GES, H102 GES, H103 GES, KARKIN, DERİCİ, MANDALLI MAHALLELERİNİN TÜMÜ, CİVARLARINDAKİ ÖZEL TRAFOLAR, KESTELLİ, DİBEKDERE MAHALLESİ ÖZEL TRAFOLARI, BESİ ÇİFTLİKLERİ VE CİVARLARI.
- 19.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KARACAKAŞ MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ
- 19.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KAVACIK SANDAL ESENYAZI GÖKÇEÖREN MAHALLELERİ VE ÖZEL TRAFOLAR GESLER
- 20.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI HASALAN, KAPANCI YILMAZ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI, SAFİR BERY TARIM ÜRÜNLERİ, BOSTAN TARIM, LİDER GIDA, ÖZKAHRAMANLAR, MASKİ MERSİNDERE İÇME TRAFOLARI, ABALI YEM, SALİHLİ JEOTERMAL KUYULARI VE BU BÖLGELERDE BULUNAN TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI, TİCARETHANELER
- 20.10.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÇARIKTEKKE MAHALLESİ YENİCE MEVKİİ
- 20.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KARACAKAŞ MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ
- 20.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YAĞCILAR BEYDERE SARUNASUHLAR ŞAMAR MAHALLELERİ VE CIVARINDAKİ TÜM TARIMSAL SULAMALAR İÇME SUYU TİCARETHANELER
- 20.10.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM MOLLAAHMETLER YENİCE ÇIKRIKÇI KAZIKLI ESKİN TERZİLER TEPEYNİHAN PINARLAR ÇİNAN HACELLER KABAKLAR BEKİRAĞALAR MAHALLELERİ BUNA BAĞLI SOKAKLAR VE ÖZEL TRAFOLAR
- 20.10.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI HACITUFAN ÇARIKMAHMUTLU YEŞİLYAYLA ALAKAVAK MAHALLESİ MAHALLELERİ VE (ALAŞEHİR ÇARIKTEKKE YENİCE MAH.)
- 20.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AKSOY, BEŞEYLÜL, CUNHURİYET, SAĞLIK, SEYRANTEPE, YÖRÜK , DEDETAŞI MAHALLELELERİNE BAĞLI BÖLGELERDE MENDERES CADDESİ, ATATÜRK CADDESİ SALİHLİ ENDÜTRİ MESLEK LİSESİ, BELEDİYE KAPALI SPOR SALONU, SALİHLİ ÖĞRETMEN EVİ, SALİHLİ AĞIZ VE DİŞ HASTANESİ, SALİHLİ HUZUR EVİ, SALİHLİ DEVLET HASTANESİ
- 20.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ATATÜRK VE ZAFER MAHALLESİNE BAĞLI İTFAİYE CİVARI DERİCİLER ÖZEL, HALICI DERİ, MASKİ ARIYMA TESİSİ VE BU BÖLGELERE BAĞLI ALANLAR
- 20.10.2022 12:00 15:00 ARIZA ONARIM BAKIM BEYCE MAHALLESİ TAMAMI VE MASKİ İÇME SUYU TRAFOSU
- 20.10.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BEBEKLİ MAHALLESİ
- 21.10.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BODAMAS MAHALLESİ OĞULDURUK AKYAR MEVKİ. MASKİ KUŞLUK İÇME SUYU ÖZEL TRAFOSU
- 21.10.2022 09:00 12:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI SELVİLİTEPE MAHALLESİ, KEMALPAŞA YOLU CADDESİ
- 21.10.2022 09:00 17:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI DADAĞLI MAHALLESİ, SELİMİYE MAHALLESİ DUTLUKUYU MEVKİİ VE TOPUZLU MEVKİİ, ÇARIKKARALAR MAHALLESİ, TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 21.10.2022 09:00 17:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI ÇARIKKARALAR MAHALLESİ VE MUSTAFA KAVRUK ÖZEL TR
- 21.10.2022 09:00 15:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI DİNDARLI,KIZILÇUKUR, GÜNYAKA, KARACAALİ, BEYHARMANI, ALEMŞAHLI MAHALLELERİ, DADAĞLI MAHALLESİ OVA MEVKİİ, TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 21.10.2022 09:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM ALHAN SOĞUKYURT AZITEPE KESTANEDERESİ MAHALLELERİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 21.10.2022 09:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM ÖRNEKKÖY MAHALLESİ, KURUDERE MAHALLESİ, HORZUMSAZDERE MAHALLESİ, HORZUMEMBELLİ MAHALLESİ, YENİKÖY MAHALLESİ, ALKAN MAHALLESİ MURATKIRI MEVKİİ, TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 21.10.2022 09:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM KAVAKLIDERE GÖBEKLİ KARADAĞ HORZUMKESERLER HORZUMALAYAKA DEDEKAVAK MAHALLELERİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 21.10.2022 09:00 12:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI SİNİRLİ, MUSALAR YENİKÖY, GÜMÜLCELİ MAHALLELERİNDEKİ TARIM SULAMA, BESİ ÇİFTLİKLERİ VE CİVARLARI.
- 21.10.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KARACAKAŞ MAHALLESİ TAMAMI KARACAKAŞ ZEYTİN YAĞ.FAB .ÖZEL TR AHMET NURİ YAĞMURLU ÖZEL TR
- 21.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SARUHANLI MERKEZ CENGİZ TOPEL MAHALLESİ, KURTULUŞ MAHALLESİ
- 21.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YAĞBASAN VE SÜLEYANİYE MEVKİNDE BULUNAN TARIMSAL SULAMA TRFAOLARI, KÜTAŞ AGRO VE MASKİ YAĞBASAN İÇME SUYU TRAFOSU
- 21.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KARACAKAŞ MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ