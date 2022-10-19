19 Ekim İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!
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Gediz elektrik kesintisi listesi! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 19 Ekim Çarşamba günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 19 Ekim'de İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 19 Ekim Çarşamba günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi ve Karşıyaka elektrik kesintisi olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında yaşanan elektrik kesintileri hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 19.10.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE OVACIK SANAYİ SİTESİ, BÖLGE TRAFİK CİVARLARI
- 19.10.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE BADEMLİ MAHALLESİ BADEMLİ ÖZBURAK SİTESİ
- 19.10.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE CUMHURİYET MAHALLESİ EFEOĞLU GRUBU
- 19.10.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE BAHÇELİ MAHALLESİ MUSTAFA EVREN GRUBU
- 19.10.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KABAKUM MAHALLESİ ŞERİF ONUR GRUBU
- 19.10.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YENİ FOÇA MAHALLESİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MAHALLESİ ALİ STAİR CADDESİ, KARAGÖZ SOKAKLAR VE CİVARLARI
- 19.10.2022 09:00 15:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE GERENKÖY MAHALLESİ-GEMİ GRUP ÖZEL TR, İZSU ESKİ FOÇA POMP. ÖZEL TR, İZSU ARITMA ÖZEL TR, İBRAHİM ÇİFTÇİ ÖZEL TR, FARUK BALTA ÖZEL TR, MEHMET AKİF UYLUKÇU ÖZEL TR, MÜSLİM SAĞSÖZ ÖZEL, YEĞENLER TARIM ÜRÜNLERİ ÖZEL TR, TÜLİN ESMERGÜL KARAMAN ÖZEL TR, HÜSEYİN ERKİN ÖZEL TR, ALPEL ONUL ÖZEL TR, MALTEPE İÇME SUYU ÖZEL TR, EGE TAVUKÇULUK-1 ÖZEL TR, MEGE GIDA ÖZEL TR, HASKALE MİMARLIK ÖZEL TR, EGE TAVUKÇULUK-2 ÖZEL TR, HALİL KIRLI ÖZEL TR, İZSU POMPA ÖZEL TR VE CİVARLARI
- 19.10.2022 09:00 15:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE KARAGÖL, GÖKTEPE, AYVACIK, BEYKÖY, ALANİÇİ, KARAORMAN, ÇALTI, BAĞCILAR MAHALLELERİNİN TAMAMI, SABAHAT AKŞİRTAY OTİZM EĞİTİM ÖZEL, YİRBİRİNCİ YÜZ YIL ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ, ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARLARI
- 19.10.2022 09:00 15:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE SÜLEYMANLI, GÖRECE, İĞNEDERE, TELEKLER, BOZALAN, TURGUTLAR MAHALLERİNİN TAMAMI, İZ-SU POMPALARI, ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARLARI
- 19.10.2022 09:00 15:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE MALTEPE 75. YIL CUMHURİYET MAHALLESİ, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MAHALLESİ, ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARLARI
- 19.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ERGENE MAHALLESİ,KÜÇÜKPARK MEYDAN,ANKARA CADDESİ,161,162,165,166,169, 160 SOKAKLAR VE CİVARI
- 19.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ŞEMİKLER MAHALLESİ,6221/9,6249 SOKAK VE CİVARI
- 19.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DEMİRKÖPRÜ MAHALLESİ,6172,6169,6169/1,6171,6170,6178/3 SOKAKLAR VE CİVARI
- 19.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ FİKRİ ALTAY MAHALLESİ,6235/1,6238,6196,6184,6197,6184/2 SOKAKLAR VE CİVARI
- 19.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ,6753/11-6753/19,6753/6,6753/8 SOKAKLAR,KARŞIYAKA PAZARYERİ
- 19.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AYDINLIKEVLER ,MALTEPE MAHALLESİ,8110 SOKAK,CEMİL MERİÇ BULVARI 8110/1 SOKAK,METRO GROS MARKET OYAK EVLERİ
- 19.10.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAMLIK MAHALLESİ,FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ,841/1,851,853,841 SOKAKLAR VE CİVARLARI
- 19.10.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAYNAKLAR MERKEZ MAHALLESİ,ŞEHİT İSLAM YEŞİL,2018,2006 SOKAKLAR VE CİVARLARI
- 19.10.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ 29 EKİM MAHALLESİ,BAHÇE DAĞ,2166,HASAN SAKA SOKAKLAR VE CİVARI
- 19.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KUBİLAY MAHALLESİ,HACI ALİ EFENDİ CADDESİ,1027-1028-1029-1030-1031-1305-975-976-977-978-981-983-984-999 SOKAKLAR VE CİVARI
- 19.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BARBAROS MAHALLESİ,MİTHATPAŞA CADDESİ,331-332-333-335-337-338 SOKAKLAR VE CİVARI
- 19.10.2022 09:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OVACIK MAHALLESI MERKEZ SOKAK TR-1
- 19.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HORZUM VE ÇAMYAYLA MAHALLELERI
- 19.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÜRKMEZ MERSINALANI MAH. BENGILER MAH.CUMHURIYET CD. VATAN CD
- 19.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AYRANCILAR MAH.51,53,57,50,59/1,59,47,46,48,SOKAKLAR DEMIRCI, YEŞILKÖY, YOGURTCULAR MAHALLELERI TAMAMI
- 19.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MURATBEY MAHALLESI SEYIT GEZICI,APTI EREL CADDELERI,3653,3651,3629,3568,3576,3637 SOKAKLAR
- 19.10.2022 09:10 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BARBAROS MAHALLESİ,Ş.NİHAT BEY 304-305-313-339-340-358 SOKAKLAR VE CİVARI
- 19.10.2022 09:20 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TURGUT REİS MAHALLESİ,MUSTAFA KEMAL SAHİL BULVARI, MİTHATPAŞA CADDESİ - ŞEHİT KEMAL KESER ,270-301-305-306-DORİO MORENO SOKAKLAR VE CİVARI
- 19.10.2022 09:30 15:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE EMİRALEM, HASANLAR, İĞNEDERE, GÖRECE TARIMSAL ABONELER VE CİVARLARI
- 19.10.2022 09:30 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SARISU MAHALLESI MERKEZ SOKAK TR-2
- 19.10.2022 10:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ERZENE MAHALLESİ,31,17,34,10,16,18 SOKAKLAR VE CİVARI
- 19.10.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MUSTAFA KEMAL,MAVİŞEHİR,YALI,CUMHURİYET MAHALLESİ,BÜLENT ECEVİT CADDESİ,YÜKSEKVADİ EVLERİ,6754 6753/22,6755 SOKAK,BİLİM TEKNOLOJİLERİ KURUMU RRS İSTASYONUCENGİZ İNŞ.,C.ERASLAN İLK. OKL.,ASİST ÖĞRETİM KURUMLARI,KARŞIYAKA SPOR SALONU
- 19.10.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EVKA-2 MAHALLESİ,6808 SOKAK VE CİVARI
- 19.10.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHÇELİEVLER MAHALLESİ,HALİDE EDİP ADIVAR,SAİM ÇIKRIKÇI CADDELERİ,501-502/2,3-510-2904/1 SOKAKLAR VE CİVARI
- 19.10.2022 13:10 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHÇELİ EVLER MAHALLESİ,490-505-506 SOKAKLAR VE CİVARI
- 19.10.2022 13:20 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHÇELİEVLER MAHALLESİ SAİM ÇIKRIKÇI CADDESİ,ALİ RIZA AVNİ BLV.-490-501-502-508-510 SOKAKLAR VE CİVARI
- 20.10.2022 05:00 08:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YEDIEYLÜL MAHALLESI ATATÜRK SANYI SITESI TAMAMI 5555, 5518, 5516, 5520, 5528, 5551, 5538, 5542, 5556, SOKAKLAR VE CIVARI
- 20.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÖZDERE CUMHURIYET MH ALIMOGLU CD KESRE KÖYÜ İZMIR CD OTELLER MEVKI
- 20.10.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YENİ FOÇA MAHALLESİ ALİ STAİR CADDESİ, KARAGÖZ SOKAKLAR VE CİVARLARI
- 20.10.2022 09:00 13:30 OG YENİ TÜKETİCİ TESİSİ DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE FATİH MAHALLESİ SOLUCAK MEVKİ VE CİVARLARI
- 20.10.2022 09:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATAŞEHİR MAHALLESİ,8022/1 SOKAK VE CİVARI
- 20.10.2022 09:00 09:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ORG. NAFİZ GÜRMAN,DOĞANÇAY MAHALLELERİ,7020,7134,7191,7192,7193,7194,7194/1,7195,7191, 7192,7193,7194,7194/1,7195 SOKAKLAR,DOĞANÇAY ŞİŞELEME TESİSİ,BAYRAKLI BELEDİYESİ DOĞANÇAY ŞANTİYESİDOĞANÇAY MEZARLIĞI, BAYRAKLI BARIŞ ANITI,ALİ DELİ BALTA,CİNDİ CAN POLAT
- 20.10.2022 09:00 09:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YAMANLAR,SANCAKLI MAHALLELERİ,TURGAY BALABAN,TEMEL TAŞKIRAN, KARŞIYAKA BEL.PİKNİK ALANI ,ALİ KABUL VE ARK. İLYAZ TAŞTAN
- 20.10.2022 09:00 12:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YAMANLAR MAHALLELESİ,TURGAY BALABAN,TEMEL TAŞKIRAN,KARŞIYAKA BEL. PİKNİK ALANI, ALİ KABUL VE ARK. İLYAZ TAŞTAN
- 20.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALSANCAK,AKDENİZ,KÜLTÜR,İSMET KAPTAN,MİMAR SİNAN,YENİGÜN MAHALLELERİ, KAZIMPAŞA, GAZİ OSMAN PAŞA, HALİT ZİYA,Ş.EŞREF BULV.,R.SAYDAM BULVARLARI, KIBRIS ŞEHİTLERİ ,MONTRÖ MEYDANI,1336,1340,1343,1347,1349, 1371,1372,1373, 1374 ,1472 SOKAKLAR VE CİVARI,SGK İL MÜD. BİNASI,KARAMBA PARK İNN OTEL EMSİAR OTEL,PUNTA İŞ MERKEZİ AKSOY PLAZA