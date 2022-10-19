19 Ekim İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi!

İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? 19 Ekim Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 19 Ekim'de İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul'da Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar, Pendik ve Ümraniye olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi...

İstanbul elektrik kesintisi listesi ve BEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 19 Ekim Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar, Pendik ve Ümraniye olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri şu ilçelere göre haberimizde yer almaktadır. İşte İstanbul elektrik kesintileri:

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 33882351

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-SAHİL mah II. BEYAZIT sk // ESENYURT ilce MERKEZ-AKEVLER mah 1048., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1069., 1076. sk / NAMIK KEMAL mah TONGUÇ BABA sk / SULTANİYE mah 654. sk / ZAFER mah 118., 123., 124., 125., 126., 127., 128., 129., 130., 131., 133., 136., 138., 139., 140., 143., 144., 146., 155., 156., 157., 158., 160., 166., 174., 175., ADİLE NAŞİT, DENİZ GEZMİŞ, DOĞAN ARASLI, HARAMİDERE YOLU, RIFAT ILGAZ, TONGUÇ BABA sk bölgelerinde 19/10/2022 00:00:00 - 19/10/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 33925316

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 1978., 1981., HÜRRİYET sk / GÜZELYURT mah FATİH sk / MEVLANA mah EVLİYA ÇELEBİ, HALİM ÇELEBİ, HASAN KERİM, HÜRRİYET, SULTAN ABDÜLHAMİT, SULTAN SELİM, SULTAN VAHDETTİN, YILDIRIM BEYAZIT, ÇELEBİ MEHMET sk bölgelerinde 19/10/2022 09:00:00 - 19/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 33818277

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah BAĞLARÇEŞME sk / PINAR mah 1485., 1490., 1498., 1499., SİVAS KONGRE sk bölgelerinde 19/10/2022 09:00:00 - 19/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 33978316

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah 290., 291., OKURLAR sk / İNCİRTEPE mah OKURLAR sk bölgelerinde 19/10/2022 09:00:00 - 19/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34077317

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1103., 1107., 1108., 1110. sk bölgelerinde 19/10/2022 17:00:00 - 19/10/2022 19:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 33882351

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-SAHİL mah II. BEYAZIT sk // ESENYURT ilce MERKEZ-AKEVLER mah 1048., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1069., 1076. sk / NAMIK KEMAL mah TONGUÇ BABA sk / SULTANİYE mah 654. sk / ZAFER mah 118., 123., 124., 125., 126., 127., 128., 129., 130., 131., 133., 136., 138., 139., 140., 143., 144., 146., 155., 156., 157., 158., 160., 166., 174., 175., ADİLE NAŞİT, DENİZ GEZMİŞ, DOĞAN ARASLI, HARAMİDERE YOLU, RIFAT ILGAZ, TONGUÇ BABA sk bölgelerinde 19/10/2022 00:00:00 - 19/10/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 33925316

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 1978., 1981., HÜRRİYET sk / GÜZELYURT mah FATİH sk / MEVLANA mah EVLİYA ÇELEBİ, HALİM ÇELEBİ, HASAN KERİM, HÜRRİYET, SULTAN ABDÜLHAMİT, SULTAN SELİM, SULTAN VAHDETTİN, YILDIRIM BEYAZIT, ÇELEBİ MEHMET sk bölgelerinde 19/10/2022 09:00:00 - 19/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 33818277

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah BAĞLARÇEŞME sk / PINAR mah 1485., 1490., 1498., 1499., SİVAS KONGRE sk bölgelerinde 19/10/2022 09:00:00 - 19/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 33978316

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah 290., 291., OKURLAR sk / İNCİRTEPE mah OKURLAR sk bölgelerinde 19/10/2022 09:00:00 - 19/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34077317

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1103., 1107., 1108., 1110. sk bölgelerinde 19/10/2022 17:00:00 - 19/10/2022 19:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 33947047

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BEŞYOL mah 1.AKASYA, ALİ AĞA, BEŞYOL YAN YOLU, BİRLİK, ESKİ LONDRA ASFALTI, FABRİKALAR, KARADENİZ sk bölgelerinde 19/10/2022 01:00:00 - 19/10/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 33818252

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah HALKALI sk bölgelerinde 19/10/2022 08:30:00 - 19/10/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 33817481

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah ABDÜLLATİFPAŞA, GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA, NAMIK KEMAL, TECEDDÜT, TİRYAKİ HASANPAŞA, VALİDE CAMİİ, İNKILAP sk bölgelerinde 19/10/2022 00:00:00 - 19/10/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 33768316

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah CAMİ sk / ÜNİVERSİTE mah CAMİ, LALE, MEKTEP sk bölgelerinde 19/10/2022 09:00:00 - 19/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 33676316

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah ŞÜKRÜBEY sk bölgelerinde 19/10/2022 09:00:00 - 19/10/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 33677316

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah KINA, MUHTAR KAZIM AKGÜL, SEDA sk bölgelerinde 19/10/2022 13:00:00 - 19/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.