Sağanak yağışların devam ettiği bu günlerde kullanıcılar özellikle sabah saatlerinde "Yarın hava durumu ne, kaç derece, yağmur var mı?" Sorularına yanıt arıyorlar. Peki, 19 EKİM hava durumu, İstanbul - İzmir - Ankara - Adana - Antalya - Hatay haftalık hava durumu nedir? İşte detaylar…

19 EKİM HAVA DURUMU | İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Antalya, Hatay haftalık, 5 günlük hava durumu! Yarın hava durumu ne, kaç derece, yağmur var mı?

Bu günlerde havaların sık sık değişmesi nedeniyle kullanıcılar, özellikle sabah saatlerinde "Yarın hava nasıl olacak, kaç derece olacak, yağmur yağacak mı?" gibi soruların yanıtlarını arıyorlar. 19 EKİM hava durumu ve İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük şehirler için haftalık hava tahminlerine dair detaylar ise şu şekilde…

19 EKİM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU İSTANBUL

- 18 Ekim 2023 Çarşamba günü İstanbul'da hava parçalı bulutlu olacak ve sıcaklık 16 derece olarak tahmin ediliyor.

- 19 Ekim 2023 Perşembe günü hava yine parçalı bulutlu olacak, sıcaklık ise 20 derece olacak.

- 20 Ekim 2023 Cuma günü hava parçalı bulutlu olacak ve sıcaklık 24 dereceyi gösterecek.

- 21 Ekim 2023 Cumartesi günü için hava yine parçalı bulutlu olması bekleniyor, sıcaklık da 26 derece civarında seyredecek.

- 22 Ekim 2023 Pazar günü ise hava parçalı bulutlu olacak, sıcaklık ise 26 derece olarak tahmin ediliyor.

19 EKİM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU İZMİR

- 18 Ekim 2023 Çarşamba günü İzmir'de hava parçalı bulutlu olacak ve sıcaklık 21 derece olarak tahmin ediliyor.

- 19 Ekim 2023 Perşembe günü hava yine parçalı bulutlu olacak, sıcaklık ise 22 derece olacak.

- 20 Ekim 2023 Cuma günü hava parçalı bulutlu olacak ve sıcaklık 26 dereceyi gösterecek.

- 21 Ekim 2023 Cumartesi günü için hava yine parçalı bulutlu olması bekleniyor, sıcaklık da 27 derece civarında seyredecek.

- 22 Ekim 2023 Pazar günü ise hava parçalı bulutlu olacak, sıcaklık ise 28 derece olarak tahmin ediliyor.

19 EKİM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU ANKARA

- 18 Ekim 2023 Çarşamba günü Ankara'da hava parçalı bulutlu olacak ve sıcaklık 17 derece olarak tahmin ediliyor.

- 19 Ekim 2023 Perşembe günü hava yine parçalı bulutlu olacak, sıcaklık ise 18 derece olacak.

- 20 Ekim 2023 Cuma günü hava parçalı bulutlu olacak ve sıcaklık 22 dereceyi gösterecek.

- 21 Ekim 2023 Cumartesi günü için hava yine parçalı bulutlu olması bekleniyor, sıcaklık da 25 derece civarında seyredecek.

- 22 Ekim 2023 Pazar günü ise hava parçalı bulutlu olacak, sıcaklık ise 26 derece olarak tahmin ediliyor.

19 EKİM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU HATAY

- 18 Ekim 2023 Çarşamba günü Hatay'da hava parçalı bulutlu olacak ve sıcaklık 26 derece olarak tahmin ediliyor.

- 19 Ekim 2023 Perşembe günü hava yine parçalı bulutlu olacak, sıcaklık ise 26 derece olacak.

- 20 Ekim 2023 Cuma günü hava parçalı bulutlu olacak ve sıcaklık 26 dereceyi gösterecek.

- 21 Ekim 2023 Cumartesi günü için hava yine parçalı bulutlu olması bekleniyor, sıcaklık da 29 derece civarında seyredecek.

- 22 Ekim 2023 Pazar günü ise hava parçalı bulutlu olacak, sıcaklık ise 31 derece olarak tahmin ediliyor.

19 EKİM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU ADANA

- 18 Ekim 2023 Çarşamba: Hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 27 derece olacak.

- 19 Ekim 2023 Perşembe: Parçalı bulutlu, sıcaklık 28 derece.

- 20 Ekim 2023 Cuma: Parçalı bulutlu, sıcaklık 28 derece.

- 21 Ekim 2023 Cumartesi: Parçalı bulutlu, sıcaklık 30 derece.

- 22 Ekim 2023 Pazar: Parçalı bulutlu, sıcaklık 33 derece.

19 EKİM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU ANTALYA

- 18 Ekim 2023 Çarşamba: Hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 25 derece olacak.

- 19 Ekim 2023 Perşembe: Parçalı bulutlu, sıcaklık 25 derece.

- 20 Ekim 2023 Cuma: Parçalı bulutlu, sıcaklık 25 derece.

- 21 Ekim 2023 Cumartesi: Parçalı bulutlu, sıcaklık 26 derece.

- 22 Ekim 2023 Pazar: Parçalı bulutlu, sıcaklık 27 derece.