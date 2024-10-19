Üye Girişi
Haberler

19 Ekim 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 19 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!

19 Ekim 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 19 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 19 Ekim 2024 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 19 Ekim 2024 günü yayınlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir . Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, 19 Ekim 2024 Resmi Gazete bugünün kararları neler?

19 Ekim 2024 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 19 Ekim 2024 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 19 Ekim 2024 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 9049)

–– Balıkesir İli Sınırları İçerisinde Bulunan S:200903319 Sayılı IV. Grup Maden (Altın+Gümüş+Bakır) İşletme Ruhsatlı Sahada, Ruhsata Konu Madenlerin Üretimine Devam Edilebilmesi İçin İhtiyaç Duyulan Bazı Taşınmazların Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9050)

–– Muğla İli, Ula İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Kızılyaka Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Bazı Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9051)

–– İstanbul İli, Sarıyer İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Sarıyer Gerigörünüm ve Etkileşim Bölgesi 2. Etap Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Bazı Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9052)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2024/358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372)

YÖNETMELİKLER

–– Jeotermal Enerji Kaynağına Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik

–– Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Sosyal Güvenlik Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 571)

–– Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

TÜMÜ

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem

Soğuk Haber Politika Eğitim Hukuk

Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor! Bebek katilleri 'Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek' demiş

Bebek katilleri 'Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek' demiş

 Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu

Korkunç itiraflar! "Bebek morarınca narkotik ilaç verdik"

 Böyle yüzsüzlük görülmedi! Bebek katillerinin ifadeleri pes dedirtti

Bebek katillerinin ifadeleri ortaya çıktı! Bakın ne istediler
İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan, Hamas üyeleriyle görüştü

İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan, Hamas üyeleriyle görüştü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
19 Ekim 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 19 Ekim Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 19 Ekim AFAD ve Kandilli deprem listesi! 19 Ekim Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Samsunspor Fenerbahçe 11'i! Muhtemel 11 belli oldu mu, maç kadrosu kimler var? 19 Ekim 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 19 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Fırat Sarı PKK'lı mı? Yenidoğan Çetesi Fırat Sarı neden, kaç yıl hapis yattı? Drogba hangi takımı satın alacak? Hangi adda bir La Fontaine fablı yoktur? Maydanozgiller nelerdir? Hangisi maydanozgillerden değildir? Yenidoğan çetesi savcı ne dedi? TCG ne demek? Türkiye'nin savaş gemilerinin adlarının başında yer alan "TCG" ifadesi ne anlama gelir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.