Üye Girişi
Haberler
Mesrur Barzani: Türkiye Kürtlerle değil PKK ile savaşıyor
Barzani'den dikkat çeken "Türkiye" açıklaması
ABD Merkez Bankası, faizde indirime gitti
FED, piyasaların merakla beklediği kararı açıkladı
ABD'li senatörlerden Suriye üzerinden Türkiye'ye küstah tehdit
Terörist Mazlum Abdi'yi dinlediler, Türkiye'yi tehdit ettiler
Sivil polis yalanıyla zorla götürmek istediklerini kadının kocasına kurşun yağdırdılar
Kaçırmak istedikleri kadının kocasına kurşun yağdırdılar

19 Aralık Perşembe 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 19 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar l

19 Aralık Perşembe 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 19 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar l
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 19 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 19 Aralık 2024 günü yayınlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir . Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, 19 Aralık 2024 Resmi Gazete bugünün kararları neler?

19 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 19 Aralık 2024 Perşembe günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 19 Aralık 2024 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

–– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet YILMAZ'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

–– İstanbul Aydın Üniversitesi Savunma Sanayi Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Aydın Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Aydın Üniversitesi Ulusal Güvenlik ve Strateji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Aydın Üniversitesi Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Aydın Üniversitesi Yeni Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 10 uncu Maddesinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ

–– Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2024/24)

KURUL KARARI

–– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 16/12/2024 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/28123] Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 23/7/2024 Tarihli ve E: 2024/52, K: 2024/140 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

TÜMÜ

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Nikah ücretlerine yüzde 870 zam
img

Ortalığı birbirine katan hakemin notunu verdiler
img

FED, piyasaların merakla beklediği kararı açıkladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır'da kaybolan 12 yaşındaki Ecrin'den haber var
Diyarbakır'da kaybolan 12 yaşındaki Ecrin'den haber var
Ancelotti tarihe geçti: FIFA Kıtalararası Kupası Real Madrid'in
Real Madrid tarihine geçti
Sokak röportajında skandal Kürdistan sözleri
Sokak röportajında skandal "Kürdistan" sözleri: Hatta İstanbul da...
İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
Mikrofonlar açık kaldı, AK Partili isimlerin diyalogları duyuldu: Çok yanlış yaptı Bakan Hanım
Mikrofonlar açık kaldı, AK Partili isimlerin diyalogları duyuldu
Kerem Aktürkoğlu'nun hakeme yaptığı hareket tüm ülkeyi ayağa kaldırdı
Hakeme yaptığı hareket tüm ülkeyi ayağa kaldırdı

Son Dakika Haberleri

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 19 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 19 Aralık Perşembe Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 19 Aralık Perşembe İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 19 Aralık Perşembe 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 19 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar l Nefes Gazetesi kimin, sahibi kim? Ankara, Sivas, Erzurum, Malatya, Kayseri okullar tatil mi? 23.23 saat anlamı nedir? 23 23 saat aşk anlamı 2024! 00.00 saat anlamı nedir? 00 00 saat aşk anlamı 2024! Colani kimdir? Colani terörist mi? Survivor yarışmacıları kim? 2025 Ünlüler - Gönüllüler yarışmacıları! İsrail Türkiye'ye saldıracak mı? Faiz düşerse altın yükselir mi?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.