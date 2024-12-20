19 Aralık MasterChef kim kazandı? MasterChef'te dün akşam 4. ceketi alan belli oldu!

Dün akşam (19 Aralık ) Masterchef'te kim kazandı ve 4. ceketi hangi yarışmacı kazandığı seyirciler tarafından araştırılıyor. Masterchef'te dün akşam 4. ceketi alan belli oldu mu? Detaylar haberimizdedir…

19 ARALIK MASTERCHEF KİM KAZANDI?

Masterchef Türkiye'de ikinci oyunun ardından Eda 41 puan, Onur 45 puan, Erim 47 puan ve Şirin 40,5 puan topladı. Bu sonuçla, 47 puanla dördüncü ceketin sahibi Erim oldu.

MASTERCHEF 1. CEKETİ KİM KAZANDI?

16 Aralık 2024 Pazartesi akşamı MasterChef Türkiye'nin ilk ceket oyununda yarışmacılar büyük bir rekabet içinde yarıştı. Jüri değerlendirmesi sonucunda en yüksek puanı alarak ilk ceketi kazanan isim Beyza oldu.

MASTERCHEF 2. CEKETİ KİM KAZANDI?

17 Aralık 2024 Salı akşamı yayınlanan MasterChef Türkiye'nin ikinci turunda yarışmacıların aldığı puanlar şu şekildeydi: Erim 35, Eda 39,5, Semih 46, Onur 42,5, Şirin 40,5 ve Kerem 49,5. Toplam 49,5 puanla Kerem, ikinci ceketin sahibi oldu.

MASTERCHEF 3. CEKETİ KİM KAZANDI?

18 Aralık 2024 Çarşamba akşamı ekrana gelen MasterChef Türkiye yarışmasının ilk etabında yarışmacıların aldığı puanlar şöyleydi: Eda 20,5 puan, Semih 24,5 puan, Erim 19,5 puan, Onur 27,5 puan ve Şirin 21 puan.

İkinci etap sonunda toplam puanlar; Erim 37,5, Eda 41, Şirin 37, Semih 47,5 ve Onur 46 olarak belirlendi. Bu sonuçla Semih, 3. ceketi kazanan yarışmacı oldu.