19 Aralık İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi
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Gediz elektrik kesintisi listesi! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 18 Aralık Pazar günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 18 Aralık günü İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 18 Aralık Pazar günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi ve Karşıyaka elektrik kesintisi olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında yaşanan elektrik kesintileri hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 19.12.2022 03:00 03:15 İletim Sistemindeki Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması Nedeniyle ORG.NAFİZ GÜRMAN,DOĞANÇAY,ONUR,TURAN,POSTACILAR,SOĞUKKUYU, YAMANLAR, EMEK, GÜMÜŞPALA MAHALLELERİ,DENİZ DİKİMEVİ,BURGER KİNG, DOĞANÇAY MEZARLIK,İZSU DOĞANÇAY ŞİŞELEME TESİSİ,BAYRAKLI BARIŞ ANITI,ALİ DELİ BALTA,BAYRAKLI BELEDİYESİ, END.MES. LİSESİ,DENİZ KUVV. BAKIM ONARIM,DENİZ KUVV. İSTİHKAM
- 19.12.2022 03:00 03:15 İletim Sistemindeki Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması Nedeniyle BAHÇELİEVLER,DEDEBAŞI,TUNA,ALAYBEY,ÖRNEKKÖY,DONANMACI,YAMANLAR, BAHRİYE ÜÇOK, SANCAKLI,İNÖNÜ,İMBATLI,ZÜBEYDE HANIM, BAHARİYE,AKSOY, CUMHURİYET,TERSANE MAHALLELERİ, ÖĞRETMENEVİ,İZMİR TERSANESİ KOMUTANLIĞI-1-2-3,TÜRK TELEKOM ,TURGAY BALABAN ,İLYAZ TAŞTAN,KARŞIYAKA BEL.PİKNİK ALANI,KARŞIYAKA VAKIFBANK,KAREKSAN EKMEK,TEMEL TAŞKIRAN, KARŞIYAKA BELEDİYESİ GES-2
- 19.12.2022 03:00 03:15 İletim Sistemindeki Arıza Onarım ve Bakım Nedeniyle ONUR,EĞİTİM,FEVZİ ÇAKMAK MAHALLELERİ,JEOTERMAL,TÜRK TELEKOM
- 19.12.2022 03:00 03:15 İletim Sistemindeki Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması Nedeniyle SALİH OMURTAK,ŞEHİTLER,ESENTEPE,F.ALTAY,POLİGON,BASIN SİTESİ,METİN OKTAY,G.KAZIM ÖZALP,MUAMMER AKAR MAHALLELERİ,KKK EGE ORDU LOJMANLARI,DENİZ KUVVETLERİ,HAVA KUVV.,MİGROS
- 19.12.2022 03:00 03:15 İletim Sistemindeki Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması Nedeniyle GÜZELYALI,M.ALİ AKMAN,GÖZTEPE MAHALLELERİ,AMERİKAN KOLEJİ,TÜRK TELEKOM
- 19.12.2022 03:00 03:15 İletim Sistemindeki Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması Nedeniyle KÜLTÜR,KAHRAMANLAR,ALSANCAK,MİMAR SİNAN,AKDENİZ,İSMET KAPTAN,HİLAL, OĞUZLAR, YENİŞEHİR,İMARİYE,YEŞİLDERE,KOCAKAPI,KOSOVA,HALKAPINAR, AKARCALI,EGE MAHALLELERİ,AKÇA HOLDİNG,DERE OTEL,MÖVENPİCK OTEL,KAYA OTEL,GAZİ HASTANESİ,METRO,İZBAN HİLAL AKT.,MOTOR MES. LİSESİ, EGE PALAS, TRT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ,PTT BAŞ MÜD.,ANEMON OTEL,YENİ UN, ÇEVRE SAĞ. KOLEJİ,SSK TEPECİK HAST.,GÖĞÜS HAST.,EL MİKRO CERRAHİ,İZMİR PALAS,KERİM YAPICI,İHLAS HOLDİNG, T.FİKRET LİSESİ,TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU,FOLKART,EŞREFPAŞA HASTANESİ
- 19.12.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE DAĞISTAN MAHALLESİ DAĞISTAN KÖYİÇİ VE CİVARLARI
- 19.12.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OSMANGAZİ MAHALLESİ,YAVUZ CADDESİ, 591,592,593 SOKAKLAR VE CİVARI
- 19.12.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MANAVKUYU MAHALLESİ,SAKARYA CADDESİ,ALİJA İZZETBEGOVİC CADDESİ,251/4 VE 278/5-7-2 SOKAKLAR VE CİVARI
- 19.12.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAZIM DİRİK MAHALLESİ,YAŞAR ÜN. ÖĞRENCİ YURDU CİVARI,SANAYİ CADDESİ, ALGİDA A.Ş. VE CİVARI,367/4 SOKAK VE CİVARI,TAT KONSERVE SN. AŞ.,TCK EGE ÜNİVERSİTESİ OTOYOL GİRİŞİ,TEZCAN UN,İZKA
- 19.12.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ "KARABURUN İM KÜÇÜKBAHÇE FIDERI -- HASSEKI , SARPINCIK , HAMZABÜKÜ , PARALAK, BADEMBÜKÜ, KÜÇÜKBAHÇE ,SALMAN, EĞRILIMAN MAH, BÜYÜK KENT SITESI, YENILIMAN BIR KISMI "
- 19.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DEREKÖY MAH. TAMAMI TR-1 A KOLU
- 19.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOĞANCI MAH. MERKEZ SOKAK TR2 (F KOLU)
- 19.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜMÜLDÜR FEVZI ÇAKMAK MH İNÖNÜ MH MERYAMANA CD TEYFIK YILMAZ CD
- 19.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OĞUZLAR MAH. TR-1
- 19.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEYREKLI MAHALLESI (TR-3 D KOLU)
- 19.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ZEYTINKÖY MAH.AKPINAR CAD. ATATÜRK CAD. VE CIVARLARI A VE C KOLU
- 19.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ZEYTINKÖY MAH.GÖLOVA YOLU ÜZERI ÖZEL TRAFOLAR VE İZSU İÇME SUYU POMPASI VE CIVARLARI
- 19.12.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATATÜRK MAHALLESI BAYRAK CD.EROL FURTINA CD.MAHMUT AŞIK CD. VE CIVARINDAKI ÖZEL TRAFOLU ABONELER
- 19.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TORASAN MAHALLESI 522. SK., 569, 601. SK., 566, 600. SK., 589. SK., 602. SK., 603. SK., 521. SK., 604. SK., 560, 572, 575. SK., KEMAL ERTAN, 502, 576, 607, 601 SK., 605. SK., 570. SK., 606. SK., 558. SK., 571. SK., KEMAL ERTAN CD., 507. SK., 516, 514, 505, 524. SK., 519. SK., 587. SK., 571/1, 527 SK., 582 SK., 586, 595. SK., 564. SK., 597. SK., 591. SK., 550. SK., 593, 594, 594, 592, 583 SK. SK., 588, 595 SOKAKLARDIR
- 19.12.2022 10:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MORDOĞAN İM PETLINE FIDERI , YUVAM , HAYAL , TUR , GÜRBAĞ , YARENLER , ÇAMLIBELDE , İNTUR , BAĞADIR SITELERI , MANAL , KÖRFEZ, KAMUKENT MEVKII TAMAMI, ÇATALKAYA KÖYÜ TAMAMI , GÖZDE SAKA , ORTADOĞLULAR , ARKO, İMREN SITELERI , ERTUĞ BALIK , KÖRFEZ TÜRKTELEKOM.434 , 494 ,496 , 497 , 499 , 500 , 501 , 502 , 503 , 507 , 508 , SOKAKLARI VE CIVARI
- 19.12.2022 10:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEFERIHISAR HIDIRLIK MAHALELSI AKARÇA,MANISALILAR SITESI, GÜNEŞ KÖY SITESI,YUVAM SITESI,İZTUR SITESI MAVI TEOS SITESI,BANKACILAR SITESI , MAVI DENIZ SITESI VE CIVARI.
- 19.12.2022 11:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÖRNEKKÖY,ZÜBEYDE HANIM MAHALLELERİ,BAŞPEHLİVAN KARAALİ CADDESİ, ÖRNKKÖY TENİS TESİSLERİ,ÇOŞKUN ŞAHİN, BARIŞ CADDELERİ,7400/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10,7490/1-2-3-4,7480,7481, 7482,7483,7484,7485,7486,7487,7488,7489,7490,7491, 7492, 7493,7494,7495,7496,7497,7498,7499, 7499/1,7548/17,7600/6 SOKAKLAR VE CİVARI,KARŞIYAKA TENİS KULÜBÜ,ÇAĞRI 87 KOOP
- 19.12.2022 11:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATATÜRK, FATIH MAHALLELERI TAMAIMI VE CIVARINDAKI ÖZEL TRAFOLU ABONELER
- 19.12.2022 13:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHARİYE ,SOĞUKKUYU,NERGİZ,AKSOY,BAHARİYE,DONANMACI MAHALLELERİ, 1671,1732,1735, 1748,1748/1,1754,1756,1759,1761,1767,1748,1756,1763,1731,1733,1761,1762,1762/1,1763,1764, 1764/1,1766,1778,1826,1826/2,1835/1,1835/2,1836, 1879,1879/1,1879/1,1879/2,1879/3 SOKAKLAR, HÜKÜMET KONAĞI,ZÜBEYDE HANIM CADDESİ
- 19.12.2022 14:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÖKÇEN MAHALLESI BIR KISMI KÖY YOLU İÇI
- 19.12.2022 15:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHRİYE ÜÇOK MAHALLESİ,ATATÜRK BULVARI,GİRNE BULV.,1763/3,1748,1764,1826/2,1879,1826,1827, 1829,1835/1 SOKAKLAR VE CİVARI
- 19.12.2022 15:30 16:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÖKÇEN MAHALLESI BIR KISMI VE CIVARINDAKI ÖZEL TRAFOLU ABONELER
- 19.12.2022 16:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KİBAR MAHALLESİ,3788-4714-4715-4716-4717-4722-4726-4741-4742-4743-4744-4745-4746-4747 SOKAKLAR VE CİVARI
- 19.12.2022 16:45 17:45 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TIRE ATATÜRK MAHALLESI KIBRIS CD VE GÖKÇEN YOLU BIR KISMI
- 20.12.2022 03:00 03:15 İletim Sistemindeki Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması Nedeniyle BAHÇELİEVLER,DEDEBAŞI,TUNA,ALAYBEY,ÖRNEKKÖY,DONANMACI,YAMANLAR, BAHRİYE ÜÇOK, SANCAKLI,İNÖNÜ,İMBATLI,ZÜBEYDE HANIM,BAHARİYE,AKSOY, CUMHURİYET, TERSANE MAHALLELERİ, ÖĞRETMENEVİ,İZMİR TERSANESİ KOMUTANLIĞI-1-2-3,TÜRK TELEKOM ,TURGAY BALABAN ,İLYAZ TAŞTAN,KARŞIYAKA BEL. PİKNİK ALANI, KARŞIYAKA VAKIFBANK,KAREKSAN EKMEK,TEMEL TAŞKIRAN, KARŞIYAKA BELEDİYESİ GES-2
- 20.12.2022 03:00 03:15 İletim Sistemindeki Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması Nedeniyle ORG.NAFİZ GÜRMAN,DOĞANÇAY,ONUR,TURAN,POSTACILAR,SOĞUKKUYU,YAMANLAR, EMEK, GÜMÜŞPALA MAHALLELERİ,DENİZ DİKİMEVİ,BURGER KİNG, DOĞANÇAY MEZARLIK, İZSU DOĞANÇAY ŞİŞELEME TESİSİ,BAYRAKLI BARIŞ ANITI,ALİ DELİ BALTA,BAYRAKLI BELEDİYESİ, END.MES. LİSESİ,DENİZ KUVV. BAKIM ONARIM, DENİZ KUVV. İSTİHKAM
- 20.12.2022 03:00 03:15 İletim Sistemindeki Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması Nedeniyle ONUR,EĞİTİM,FEVZİ ÇAKMAK MAHALLELERİ,JEOTERMAL,TÜRK TELEKOM
- 20.12.2022 03:00 03:15 İletim Sistemindeki Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması Nedeniyle SALİH OMURTAK,ŞEHİTLER,ESENTEPE,F.ALTAY,POLİGON,BASIN SİTESİ, METİN OKTAY,G.KAZIM ÖZALP,MUAMMER AKAR MAHALLELERİ,KKK EGE ORDU LOJ.,DENİZ KUVVETLERİ,HAVA KUVV.,MİGROS