19 Aralık 2022 TRT spor Yayın Akışı
TV Haberleri
19 Aralık 2022 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 Dünya Kupası Özetler
02:30 Spor Toto 1. Lig Özetler
02:55 Spor Takvimi
03:00 Arjantin - Fransa
05:00 Kupa Saati
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Dünya Kupası Özetler
09:30 Spor Toto 1. Lig Özetler
09:55 Spor Takvimi
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:30 Dünya Kupası Özetler
13:55 Spor Takvimi
14:00 Spor Stüdyosu
15:35 Dünya Kupası Özetler
16:00 Gündem Futbol
17:55 Spor Takvimi
18:00 Spor Merkezi
19:55 Adanaspor - Altaş Denizlispor
22:00 Spor Bülteni
23:00 Aktüel Futbol