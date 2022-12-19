19 Aralık 2022 Eurosport Yayın Akışı
TV Haberleri
19 Aralık 2022 Pazartesi günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
01:30 Biatlon Dünya Kupası
02:00 Alp Disiplini Dünya Kupası
03:30 Snooker: İngiliz Açık
05:00 Biatlon Dünya Kupası
06:00 Kayakla Atlama Dünya Kupası
07:00 Snooker: İngiliz Açık
08:00 Snooker: İngiliz Açık
09:00 Alp Disiplini Dünya Kupası
10:30 Binicilik Dünya Kupası
11:45 Alp Disiplini Dünya Kupası
13:15 Alp Disiplini Dünya Kupası
14:30 Kayakla Atlama Dünya Kupası
16:15 Biatlon Dünya Kupası
17:00 Snooker: İngiliz Açık
19:00 Alp Disiplini Dünya Kupası
19:45 Biatlon Dünya Kupası
20:30 Kayakla Atlama Dünya Kupası
21:40 Haberler
21:45 Snooker: İngiliz Açık