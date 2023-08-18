19 Ağustos ne sınavı var? Bugün hangi sınav, ne sınavı var?

Birçok kişi tarafından bugün hangi sınavın yapılacağı konusu merak ediliyor. Peki, Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 19 Ağustos Cuma hangi sınav yapılacak? ÖSYM sınav takvimine göre güncel bilgiler.

Bugün hangi sınav var? Sorusu, özellikle 19 Ağustos Cuma gününün gelmesiyle beraber birçok kişinin merak ettiği konular arasında üst sıralarda yer almaktadır. Bu haberimizde merak edenler için Bugün hangi sınav var? Ve Bugün ne sınavı var? Sorularını yanıtlayacağız. Peki, Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 19 Ağustos Cuma hangi sınav yapılacak? İşte güncel ÖSYM sınav takvimi ve Bugün hangi sınav var? hakkında merak edilenler!

19 AĞUSTOS NE SINAVI VAR?

ÖSYM'de yer almakta olan takvime göre 19 Ağustos tarihinde uygulanacak olan sınavlar arasında AÖF yaz okulu sınavı bulunuyor. Buna göre AÖF yaz okulu sınavı 19 Ağustos tarihinde ÖSYM tarafından bugün gerçekleştiriliyor. Yakın tarihli gerçekleştirilecek olan diğer sınavlardan bir tanesi de 2023-ALES/2 Sınavı oluyor.

EN YAKIN ALES SINAVI NE ZAMAN?

2023 yılı içerisinde gerçekleştirilecek olan üç sınavdan iki tanesi geçtiğimiz tarihler içerisinde gerçekleştirildi. 2023 yılının üçüncü ALES sınavı olan Akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavı (ALES) sınavı 19 Kasım'da yapılacak.