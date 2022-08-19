19 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!
Gediz elektrik kesintisi listesi! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 19 Ağustos Cuma günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 19 Ağustos'ta İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 19 Ağustos Cuma günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi ve Karşıyaka elektrik kesintisi olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında yaşanan elektrik kesintileri hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 19.08.2022 01:00 06:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜMÜŞPALA MAHALLESİ,7014 SOKAK VE CİVARI
- 19.08.2022 02:00 02:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ FATİH,BARBAROS,KEMAL REİS,KILIÇ REİS,MECİDİYE,MİTHAT PAŞA,SÜNER, YEŞİLTEPE,ÇAHABEY, GÜNGÖR, BAHÇELİEVLER,ALTINTAŞ MAHALLELERİ
- 19.08.2022 07:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YENICE MAHALLESININ BIR BÖLÜMÜDÜR. (KEKLIKTEPE MEVKIIDIR.)
- 19.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE FATİH MAHALLESİ TUNA, YEŞİLIRMAK, ÖZGÜRLÜK, OTLUKBELİ CADDELERİ VE CİVARLARI
- 19.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KABAKUM ÇAĞLAYAN SULAMA GRUBU
- 19.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KABAKUM DOKTORLAR SİTESİ
- 19.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ŞERİF ONUR GRUBU
- 19.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE HÜSEYİN PINAR GRUBU
- 19.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ALİ KOYUNCU GRUBU
- 19.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE SADULLAH SEZER GRUBU
- 19.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KABAKUM BANKACILAR TR 2
- 19.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE GAZİPAŞA MAH. 112,114 SOKAKLAR İLE BARIŞKENT SİTESİ CİVARI
- 19.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE İSMETPAŞA MAH. 52,54,56,48,46 SOKAKLAR VE CİVARI
- 19.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE SALİMBEY MAH. REYHAN SOKAK HASTANE MEVKİİ
- 19.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE İSMETPAŞA MAH. 115,117,119 SOKAKLAR VE CİVARI
- 19.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE GAZİPAŞA MAH. YAKOMOZ CADDESİ AKSOY SİTESİ VE CİVARI
- 19.08.2022 09:00 12:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KOZBEYLİ MAHALLESİ KÖY İÇİ TAMAMI, KOZBEYLİ ARITMA VE CİVARLARI
- 19.08.2022 09:00 10:30 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE ESKİ FOÇANIN TAMAMI, EMEKLİ SANDIĞI FOÇA TATİL KÖYÜ-3, HANEDAN ÖZEL TR, MERCANKENT SİTESİ TR, FOÇA DENİZ KUV. KOM.DEVEBOYNU TR-1, İZSU FOÇA ARITMA ÖZEL TR, AVEA İLETİŞİM ÖZEL TR, EMEKLİ SANDIĞI FOÇA TATİL KÖYÜ-2, EMEKLİ SANDIĞI FOÇA TATİL KÖYÜ-1, K.K.K.ULAŞTIRMA KOM.TR-1, SELİM GES KÖK, 7. JAN.KOM. LOJMANLARIN ÖZEL TR, D.K.K ÖZEL TR, FOÇA DENİZ K.K. LOJMANLARI ÖZEL, K.K.K.ULAŞTIRMA KOM.TR-2, K.K.K.ULAŞTIRMA KOM.TR-3, EMİNKENT ÖZEL TR, MAVİ FOTAŞ TATİL SİTESİ, FOÇA KARA KUV.KOM. ÖZEL ÖLÇÜ KÖK, FOÇA SU SPORLARI ÖZEL TR, FOÇA DENİZ KUV. KOM.DEVEBOYNU TR-2, KLASİS OTEL ÖZEL TR, BARAN TATİL SİTESİ ÖZEL TR, LEON OTEL ÖZEL TR, FOÇA DENİZ KUV.KOM. ÖLÇÜ ÖZEL KÖK, YENİ FOÇA TR-10, YENİ FOÇA TR-13, MERCANKENT SİTESİ TR, AVEA İLETİŞİM ÖZEL TR, SELİM GES KÖK, 7. JAN.KOM. LOJMANLARIN ÖZEL TR, EMİNKENT ÖZEL TR, YENİFOÇA TR-11, ÇANAK TATİL SİTESİ, MAVİ FOTAŞ TATİL SİTESİ VE CİVARLARI
- 19.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KAZIMPAŞA, SEYDİNASRILLAH, AHIHIDIR, ZAFER, GAYBİ MAHALLELERİ VE CİVARLARI
- 19.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE İSMET İNÖNÜ, UĞUR MUMCU MAHALLELERİ VE CİVARLARI
- 19.08.2022 09:00 12:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YENİŞAKRAN MAHALLESİNİN TAMAMI, MERKEZ CAMİİ, BP BENZİNLİK VE CİVARLARI
- 19.08.2022 09:00 09:30 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE ŞAKRAN BÖLGESİ YÜKSEKKÖY KÖY İÇİ TR-1, KAPIKAYA TR-1 KÖY İÇİ, BAHCEDERE KÖYÜ , ŞİMŞEKLER GERİ DÖNÜŞÜM ÖZEL, İZSU Y.ŞAKRAN İÇME SUYU, HALİL EKİCİ, M.KANDEMİR VE ARKADAŞLARI , MÜCAHİT SÜLÜN Ö, TÜRKCELL-2 , SELAMİ ORHAN, İZSU AŞAĞI ŞAKRAN İÇME SUYU, MUSTAFA ŞENGÜL, MUSTAFA ALTUNTAŞİ, İZSU KAPIKAYA - 2, İZSU YÜKSEKKÖY, İBRAHİM YILDIRIM, HACIÖMERLİ SULAMA, HÜSEYİN EFE, İZSU BAHÇEDERE İÇME SUYU, MEHMET ELİBOL, NVD GES, ZEYBEK GES, MELTEK GES, ÇAPRAZ GES, MEDET SALKAYA, YÜKSEKKÖY GES-1, YÜKSEKKÖY GES-2, MENİKTAN İNŞAAT VE CİVARLARI
- 19.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ZEYTINOVA MAHALLESI TAMAMI İLE ENERJI ALAN ÖZEL TRAFOLARDA
- 19.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İĞDELI, AKPINAR, KIBAR, ÖREN, BAHÇEARASI, CEVIZLI, DOĞANCI MAHALLELERI VE ALTINOLUK VE SARIKAYA MAHALLESININ BIR KISMI
- 19.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ UMURBEY, EMMIOĞLU, ÜÇEYLÜL MAHALLELERININ OVASI
- 19.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GERÇEKLI MAHALLESI
- 19.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ERTUĞRUL MAHALLESI
- 19.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BIRGI MAH. DÜDÜKÇÜ DERESI MEVKII
- 19.08.2022 09:00 10:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEFERIHISAR ATARÜRK MAHALLESI MAVI DUYGU SITESI
- 19.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YENIKENT MAHALLESI HASAN TÜMERK CD., ALI ÜNSALAN CD., KILIMLI, ŞAHIN SOKAKLARDIR.
- 19.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜVENDIK, DENIZLI MAHALLELERININ BIR BÖLÜMÜDÜR
- 19.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EMEK MAHALLESİ,7283, 7289,7260,7262,7263, 7258 SOKAKLAR VE CİVARLARI
- 19.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KÜÇÜK ÇİĞLİ MAHALLESİ,ANADOLU CADDESİ,8873 SOKAK VE CİVARI
- 19.08.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ADATEPE MAHALLESİ,DOĞUŞ CADDESİ, 62/10,62/9,63 SOKAKLARI VE CİVARI
- 19.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATATÜRK MAHALLESİ,ÇETİN, KAVAKLI,CAMİ,GÖNÜL,ASANSÖR,ALAN,YAKA,DEDE, POYRAZ,PAYAMLI, İSTİKLAL,MEŞERET CADDELERİ,ÇİMEN, DEĞİRMEN,ANIT,ERLER, 597,601,595,559,670,528,668,531,557, 547,676,672,608,714,601,718,714,720,726, 565, 649,555,655,530,399,401 SOKAKLAR VE CİVARI
- 19.08.2022 09:00 10:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ FAHRETTİN ALTAY MAHALLESİ,MEHMETÇİK BULVARI,2/4,5,6,7,21 SOKAKLAR VE CİVARI
- 19.08.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ FATİH,BARBAROS,KEMAL REİS,KILIÇ REİS,MECİDİYE,MİTHAT PAŞA,SÜNER, YEŞİLTEPE,ÇAHABEY, GÜNGÖR,BAHÇELİEVLER MAHALLELERİ,B.M.,H.RIFATPAŞA, HATAY CADDELERİ,334,377,378, 379,380, 382,384,385,386,387,388,389,391,394,396, 397,398,399,400,401,402,403,404,405,407,408,409,414,415 SOKAKLAR VE CİVARI
- 19.08.2022 10:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TR-3 C KOLU - MORDOĞAN MAH. 127 , 130 , 131 , 133 , 134 , 135 , 136 , 247 , 255 , 256 SOKAKLARI , ATATÜRK CADDESI BIR KISMI VE CIVARI
- 19.08.2022 10:30 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEFERIHISAR ATARÜRK MAHALLESI ÜNIKOOP SITESI TR
- 19.08.2022 10:30 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ FAHRETTİN ALTAY MAHALLESİ ,65/16-65/21 SOKAKLAR VE CİVARI
- 19.08.2022 13:00 14:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE GERENKÖY MAHALLESİ 66/1 SOKAK, VEYSİ GEZGİNCİ VE CİVARLARI
- 19.08.2022 13:00 15:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YENİŞAKRAN MAHALLESİNİN TAMAMI MERKEZ BÖLÜK KAHVESİ, CAMİİ, SHELL, OPET VE CİVARLARI
- 19.08.2022 13:00 14:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEFERIHISAR ATARÜRK MAHALLESI KARTAL PLAJ EVLERI TR
- 19.08.2022 13:00 14:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ FAHRETTİN ALTAY MAHALLESİ ,MEHMETÇİK BULVARI - 65/8,12,13,11,17,23 SOKAKLAR VE CİVARI
- 19.08.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SELÇUK,TÜRKYILMAZ,ODUNKAPI,N.KEMAL,BOZKURT,TUZCU,DAYIEMİR,DOLAPLIKUYU,Ş.NEDİM,TUĞALTAY MAHALLELERİ,EŞREF PAŞA CADDESİ,NAMIK KEMAL BOZKURT CADDESİ,OKUL YOLU,427,430,431, 652,657,668,671,672,742,754,756,757,760,764, 766, 769 625 SOKAKLAR VE CİVARI
- 19.08.2022 14:30 15:30 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE GERENKÖY MAHALLESİ 85. YIL CADDESİ VE CİVARLARI
- 19.08.2022 14:30 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEFERIHISAR ATARÜRK MAHALLESI TÜRKELI SITESI TR
- 19.08.2022 14:30 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ FAHRETTİN ALTAY MAHALLESİ ,2/21-2/22 SOKAKLAR VE CİVARI
- 19.08.2022 15:00 17:30 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YENİŞAKRAN MAHALLESİ İNCİRLİK MEVKİİ, DEMİRKEN SİTESİ, 3400, 3500 SOKAKLAR VE CİVARLARI
- 19.08.2022 16:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YENİ BAĞARASI MAHALLESİ HATİCE YÜKSEL VE CİVARLARI
- 19.08.2022 16:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEFERIHISAR ATARÜRK MAHALLESI KESKE SITESI
- 19.08.2022 16:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EVKA-3 MAHALLESİ,129/4-22-3-21 SOKAKLAR VE CİVARI
- 19.08.2022 18:30 19:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YENI MAHALLE