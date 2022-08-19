19 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı 19 Ağustos 2022 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var? Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 01:00 Spor Artı 02:00 Hollanda Eredivisie Özetler 02:20 Spor Toto 1. Lig Özetler 02:50 Spor Toto Süper Lig Goller 03:00 Aktüel Futbol Transfer 05:00 Transfer Günlüğü 06:58 İstiklal Marşı 10:00 İlk Baskı 11:55 Spor Takvimi 12:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 12:15 İtalya Seri A Özetler 12:55 Spor Takvimi 13:00 Spor Bülteni 14:00 Spor Manşet 15:30 Gün Ortası 16:25 İspanya La Liga Özetler 17:00 Spor Stüdyosu 19:00 Gündem Futbol Transfer 20:55 Spor Takvimi 21:00 Spor Merkezi 22:00 Aktüel Futbol Transfer 22:55 Uefa Avrupa Ligi Play - Off Turu Futbol Karş. Malmö - Sivas Kaynak: InterSinema.com / TV Futbol Trt TV Haberler

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