19 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı
19 Ağustos 2022 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 Hollanda Eredivisie Özetler
02:20 Spor Toto 1. Lig Özetler
02:50 Spor Toto Süper Lig Goller
03:00 Aktüel Futbol Transfer
05:00 Transfer Günlüğü
06:58 İstiklal Marşı
10:00 İlk Baskı
11:55 Spor Takvimi
12:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
12:15 İtalya Seri A Özetler
12:55 Spor Takvimi
13:00 Spor Bülteni
14:00 Spor Manşet
15:30 Gün Ortası
16:25 İspanya La Liga Özetler
17:00 Spor Stüdyosu
19:00 Gündem Futbol Transfer
20:55 Spor Takvimi
21:00 Spor Merkezi
22:00 Aktüel Futbol Transfer
22:55 Uefa Avrupa Ligi Play - Off Turu Futbol Karş. Malmö - Sivas