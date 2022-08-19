Üye Girişi
Haberi Paylaş

19 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı

19 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı

19 Ağustos 2022 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Hollanda Eredivisie Özetler

02:20 Spor Toto 1. Lig Özetler

02:50 Spor Toto Süper Lig Goller

03:00 Aktüel Futbol Transfer

05:00 Transfer Günlüğü

06:58 İstiklal Marşı

10:00 İlk Baskı

11:55 Spor Takvimi

12:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

12:15 İtalya Seri A Özetler

12:55 Spor Takvimi

13:00 Spor Bülteni

14:00 Spor Manşet

15:30 Gün Ortası

16:25 İspanya La Liga Özetler

17:00 Spor Stüdyosu

19:00 Gündem Futbol Transfer

20:55 Spor Takvimi

21:00 Spor Merkezi

22:00 Aktüel Futbol Transfer

22:55 Uefa Avrupa Ligi Play - Off Turu Futbol Karş. Malmö - Sivas

Kaynak: InterSinema.com / TV

Futbol Trt TV Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.

Son Dakika Haberleri

title