19 Ağustos 2022 Eurosport Yayın Akışı
19 Ağustos 2022 Cuma günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:05 The Minute
00:10 Haberler
00:15 Karate
01:15 Discovery Golf
01:45 Bisiklet: Danimarka Turu
02:30 Snooker: European Masters
04:00 Bisiklet: Danimarka Turu
05:00 Avrupa Yol Bisikleti Şamp.
06:00 Snooker: European Masters
07:30 Bisiklet: Danimarka Turu
08:30 Avrupa Yol Bisikleti Şamp.
09:30 Avrupa Şampiyonası
10:30 Snooker: European Masters
11:30 The Power Of Sport
12:00 Discovery Golf
12:30 Bisiklet: Danimarka Turu
13:30 Snooker: European Masters
15:30 Bisiklet: Danimarka Turu
16:30 Bisiklet: Danimarka Turu
18:45 Enduro World Series Show
19:15 Breaking The Cycle
20:15 Haberler
20:20 Snooker: European Masters
21:00 Snooker: European Masters