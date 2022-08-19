19 Ağustos 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı
19 Ağustos 2022 Cuma günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Kaleci ve Golcü
01:00 Muhabir Masası
02:30 Gamer
03:30 Süper Lig Haftası
04:00 A. Konyaspor - M. Başakşehir
05:45 Süper Lig Haftanın Golleri
06:00 A. Demirspor - Dg Sivasspor
07:45 1. Lig Haftanın Golleri
08:00 Süper Lig Maç Özetleri
09:00 Trabzonspor - Samsunspor
10:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
11:00 Bein Manşet
12:30 Y. Yozgatspor - Fenerbahçe
14:00 M. Başakşehir - Y. Kayserispor
14:30 Dg Sivasspor - C. Alanyaspor
15:00 Fta Antalyaspor - Trabzonspor
15:45 Süper Lig Haftanın Golleri
16:00 C. Alanyaspor - Beşiktaş
18:00 İstatistik Bankası
18:30 Süper Lig Haftası
19:00 Süper Lig Maç Özetleri
20:00 Süper Hikayem
21:00 Santra
22:30 İstatistik Bankası
23:00 Süper Lig Haftası
23:30 Süper Lig Haftanın Golleri
23:45 1. Lig Haftanın Golleri