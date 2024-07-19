Üye Girişi
Haberler

19-20 Temmuz Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

20 Temmuz son dakika bu gece akaryakıta, benzine zam var mı sorusu araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. Bunun yanı sıra benzine zam geldi mi, ne zaman gelecek? Motorine zam var mı, mazota zam var mı soruları merak ediliyor. Güncel akaryakıt fiyatlarını derlediğimiz haberimizde akaryakıta zam gelecek mi, akaryakıta zam var mı, akaryakıt zammı ne zaman detayları haberimizde. Peki, yakıta zam var mı, ne zaman gelecek?

Benzine, mazota, motorine zam! Güncel akaryakıt fiyatları, akaryakıt zam haberleri ard arda gelince ve benzin, mazot fiyatlarındaki dalgalanmalar sebebiyle benzin litre fiyatı kaç TL, ne kadar? Mazot litre fiyatı, kaç TL? soruları günlük vatandaşlar tarafından rutin olarak araştırılmaktadır. Ayrıca güncel benzine zam geldi mi, benzine indirim var mı, mazota zam var mı soruları da araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları!

AKARYAKIT FİYATLARI

19.07.2024 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

  • Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 45,00 TL
  • Motorin TL/lt: 44,90 TL
  • Motorin (Excellium) TL/lt: 44,90 TL
  • Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 31,41 TL
  • Fuel Oil TL/Kg: 27,56 TL

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Zam Gündem Finans Yaşam Ekonomi Haberler Son Dakika

Yazılım krizinin ardından CrowdStrike ve Microsoft'un hisseleri düşüşe geçti

Yazılım krizinin ardından CrowdStrike ve Microsoft'un hisseleri düşüşe geçti

 Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Gazze'de işgalci güç konumundadır

Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Gazze'de işgalci güç konumundadır

 Yazılım kaynaklı sorun nedeniyle ATM'ye giden vatandaşlar eli boş döndü

Yazılım kaynaklı sorun nedeniyle ATM'ye giden vatandaşlar eli boş döndü

Bakmadan Geçme

Türkiye İspanya U19 maçı CANLI izle! (HD) 19 Temmuz Türkiye İspanya maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Kerem Aktürkoğlu gidiyor mu? Galatasaray'dan ayrılacak mı, nereye gidecek? Bu akşam kimin maçı var? Bugün TV'de kimin maçı var, ne maçı? 19 Temmuz bugünkü günün maçları 19-20 Temmuz Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? 19-20 Temmuz bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Kağıthane, Avcılar, Esenler 19-20 Temmuz İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? Bayraklı, Bergama, Çiğli 19-20 Temmuz 2024 İzmir su kesintisi listesi! Gaziantep GASKİ su kesintisi: Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? Şahinbey, Nizip, Nurdağı 19-20 Temmuz 2024 GASKİ su kesintisi listesi! Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? İmamoğlu, Karataş, Karaisalı 19-20 Temmuz 2024 Adana su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? Ilgın, Kulu, Karapınar 19-20 Temmuz 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Karacabey, Nilüfer, Gemlik 19-20 Temmuz 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? Kaş, Korkutelli, Gazipaşa 19-20 Temmuz 2024 Antalya su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? Sincan, Ayaş, Çankaya 19-20 Temmuz 2024 Ankara su kesintisi listesi! 2024 KYK BURS BAŞVURU TARİHİ l KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? 20 Temmuz 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! 20 Temmuz burç yorumları nedir?
Üniversite hastanesini karıştıran porno skandalı! YÖK ve rektörlük soruşturma başlattı

Üniversite hastanesini karıştıran porno skandalı! YÖK ve rektörlük soruşturma başlattı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title