19 - 20 Kasım Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!
Gündem Haberleri
Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 20 Kasım Pazar günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 20 Kasım Pazar Manisa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi ve detayları…
Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 20 Kasım Pazar günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Manisa elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 19.11.2022 07:00 08:00 ARIZA ONARIM BAKIM ALBAYRAK MAHALLESİNİN; ANI, ÇELİK, OVAYOLU, BAYLAN, ŞAHİN, HATBOYU, PLEVNE, CİHAN, BEGONYA, SULU, EDEBALİ, GÖKHAN SOKAKLARI, İSTASYONALTI MAHALLESİNİN; EVİN, ENGİN, ARI, CEVİZ, GÜRCAN, İSTEKLİ SOKAKLARI VE CİVARLARI.
- 19.11.2022 08:30 12:30 ARIZA ONARIM BAKIM UNCUBOZKÖY MAHALLESİ 5509, 5500, 5507, 5513, 5504, 5502, 5506 SOKAKLAR
- 19.11.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM HACIRAHMANLI TARIM SULAMA ALANLARI
- 19.11.2022 09:00 09:30 ARIZA ONARIM BAKIM TUNCA MAHALLESİ YEŞİLTEPE CADDESİ KURTULUŞ CADDESİ İZMİR CADDESİ
- 19.11.2022 09:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM SARUHAN MAHALLESİ 1905, 1901 SOKAK MURAT CADDESİ
- 19.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ALBAYRAK MAHALLESİ, YILDIRIM MAHALLESİ BİR KISMI İLE SEZER KARCI, ZEKİ GÜRBÜZ, MUSTAFA ÇETİN ÖZEL TRAFOLARI VE CİVARLARI.
- 19.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ALTAY MAHALLESİ, YILMAZLAR MAHALLESİ VE CUMHURİYET MAHALLESİNİN BİR KISMI, TURAN MAHALLESİNİN; AKÇAKMAK, URAY, BALTACI MAHMUT, PAZAR, YEDİEYLÜL, TÜTÜNCÜLER SOKAKLARI, ACARLAR MAHALLESİNİN; ATATÜRK BULVARI, PİYALEOĞLU, GÜNEŞ, ÖZGÜR, BOZDAĞ, HANIMELİ, ARA, AYDOĞDU, Ş. MAHMUT TUĞRUL SOKAKLARI, TURGUTLU BELEDİYESİ, REŞAT AKAN AİLE SAĞLIĞI, ALİ TAMGENÇ ÖZEL TRAFOLARI, TRAFİK SİNYALİZASYON TESİSLERİ VE ÇEVRELERİ.
- 19.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI GÖRDES MERKEZ VE TÜM MAHALLELER, MASKİ İÇME SUYU ÖZEL ABONELER
- 19.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ŞAHİNKAYA MAHALLESİ VE TEPEBAŞI MAHALLESİ
- 19.11.2022 12:30 18:00 ARIZA ONARIM BAKIM UNCUBOZKÖY MAHALLESİ 5549, 5551, 553, 5555, 5530, 5528 SOKAKLAR KEÇİLİKÖY MAHALLESİ 5605, 5601, 5603, 5600 SOKAKLAR, MİMARSİNAN BULVARI VE CELAL BAYAR HASTANESİ ÖZEL TRAFOLAR
- 20.11.2022 08:30 09:30 ARIZA ONARIM BAKIM 75 YIL MAHALLESİ-UNCUBOZKÖY-LALELİ-MESİR-CUMHURİYET-GÜZELYURT -KEÇİLİKÖY -FATİH-YENİ MAHALLELERİ (AYAKKABICILAR)
- 20.11.2022 08:30 09:30 ARIZA ONARIM BAKIM 75 YIL MAHALLESİ-UNCUBOZKÖY-LALELİ-MESİR-CUMHURİYET-GÜZELYURT -KEÇİLİKÖY -FATİH-YENİ MAHALLELERİ (KESS)
- 20.11.2022 08:30 09:30 ARIZA ONARIM BAKIM KEÇİLİKÖY MAHALLESİ
- 20.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AKÇAPINAR VE YENİKÖY MAHALLELERİ TAMAMI, ETESAN GRUBU İLE; HAYAL ÖZKAN, DURMUŞ AKCAN, HÜSEYİN TÜRK, MEHMET KUTLU VE ARK., ERTAV OTOMOTİV, MASKİ İÇME SUYU ÖZEL TRAFOLARI, AKÇAPINAR TRAFİK SİNYALİZASYONU, ÇARŞAMBA GIDA, YÖRÜKOĞULLARI PETROL, ÖZEL TRAFOLARI, ÇIKRIKÇI, KURUDERE, SİVRİCE, HACIKÖSELİ, KARAOLUK, BAKTIRLI MAHALLELERİ, BESİ ÇİFTLİKLERİ, GSM BAZ İSTASYONLARI, MASKİ İÇME SULARI VE CİVARLARI.
- 20.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ VE ATATÜRK MAHALLESİNİN BİR KISMI İLE BİRYİĞİT HAYVANCILIK, MEHMET KAYA, MASKİ İÇME SUYU ÖZEL TRAFOLARI VE CİVARLARI.
- 20.11.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI SELVİLİTEPE MAHALLESİ, KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 1. KISIM VE 2. KISIM TAMAMI İLE DİKMEN MAKİNE ÖZEL TRAFOSU.
- 20.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI TEKELİ IŞIKLAR,ÇEVİRCEK,Ç.SULTENİYE,BOZARMUT,KAYRAKALTI,TABANLAR,TÜRK PİYALE MAHALLELERİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 20.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SELENDİ MERKEZ MAHALLELER VE KÖYLER VE ÖZEL TRAFOLAR
- 20.11.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM ALTINKÖY ÇAMKÖY DUMANLAR GÇLBAŞI HACILAR KARAKOZAN KÜRKCÜ RAHMANLAR ZORAMAN MAH VE ÖZEL TRAFOLAR
- 20.11.2022 09:00 09:30 ARIZA ONARIM BAKIM MURADİYE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ BÖLGESİ
- 20.11.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI AYNIALİ MAHALLESİ 3317, 3306, 3315,, 3311, SOKAKLAR KENZİ CADDESİ SAKARYA CADDESİ MİMAR SİNAN BULVARI
- 20.11.2022 09:00 15:00 ARIZA ONARIM BAKIM ÜÇPINAR MAHALLESİ
- 20.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKMI ÇALIŞMASI ATATÜRK MAHALLESİ; MANİSA YOLU MEVKİİ, ŞEHİTLER MAHALLESİ; MEZARLIK ARKASI, GIDA ÇARŞISI, MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ; FARİNA, DÖVMAK, ORKA, EMİN GIDA, TUR ÇELİK, YÜKSEL BLOK, KARTAL BLOK, MASKİ ÖZEL TRAFOLARI VE CİVARLARI.
- 20.11.2022 10:00 13:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI İZZETTİN, ÇAMPINAR, MUSACALI, AKKÖY, CAMBAZLI, DERİCİ, KARGIN, KESTELLİ, MANDALLI MAHALLELERİNİN TAMAMI, CİVARLARINDAKİ ÖZEL TRAFOLAR. ÜRETİM SANTRALLERİ, BAZ İSTASYONLARI, TARIMSAL SULAMA VE BESİ ÇİFTİLĞİ TESİSLERİ.
- 20.11.2022 10:00 13:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI DERBENT MAHALLESİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI İLE ŞAKİR ÖZTÜRK ÖZEL TRAFOSU, AKÇAPINAR MAHALLESİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI İLE JEOTERMAL, YAVUZ BEKİŞ, GEDİK HAYVANCILIK ÖZEL TRAFOLARI, URGANLI TARIMSAL SULAMA ÖZEL TRAFOLARI, HAYVAN BESİ ÇİFTLİKLERİ VE CİVARLARI.
- 20.11.2022 12:00 13:00 ARIZA ONARIM BAKIM YENİKÖY MAHALLESİ
- 20.11.2022 17:30 18:30 ARIZA ONARIM BAKIM UNCUBOZKÖY MAHALLESİ 5549, 5551, 553, 5555, 5530, 5528 SOKAKLAR KEÇİLİKÖY MAHALLESİ 5605, 5601, 5603, 5600 SOKAKLAR, MİMARSİNAN BULVARI VE CELAL BAYAR HASTANESİ ÖZEL TRAFOLAR
- 20.11.2022 17:30 18:30 ARIZA ONARIM BAKIM 75 YIL MAHALLESİ-UNCUBOZKÖY-LALELİ-MESİR-CUMHURİYET-GÜZELYURT -KEÇİLİKÖY -FATİH-YENİ MAHALLELERİ (AYAKKABICILAR)
- 20.11.2022 17:30 18:30 ARIZA ONARIM BAKIM 75 YIL MAHALLESİ-UNCUBOZKÖY-LALELİ-MESİR-CUMHURİYET-GÜZELYURT -KEÇİLİKÖY -FATİH-YENİ MAHALLELERİ (KESS)
- 20.11.2022 22:00 22:30 ARIZA ONARIM BAKIM MURADİYE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ BÖLGESİ
- 21.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI TEKELİ IŞIKLAR,ÇEVİRCEK,Ç.SULTENİYE,BOZARMUT,KAYRAKALTI,TABANLAR,TÜRK PİYALE MAHALLELERİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 21.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI RAHMİYE MAHALLESİ KESKİNOĞLU KÜMESLER RAHMİYE VE KAYALIOĞLU MASKİ İÇME SUYU TESİSLERİ RAHMİYE -MORALILAR TARIMSAL SULAMALAR VE BÖLGEDE BULUNAN TAVUK KÜMESLERİ İŞLETMELER
- 21.11.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI RAHMİYE TST TR 1-2-3 TAMER GİRİŞKEN ÖZEL TR TALAT ÜNLÜ TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ
- 21.11.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI ULUCAMİ MAHALLESİ 280-383 SK VE CİVARLARI
- 21.11.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI ULUCAMİ MAHALLESİ 383 SK VE DOKTORLAR SİTESİ CİVARLARI
- 21.11.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI ULUCAMİ MAHALLESİ 374-383 KUZEYİ SERPME EVLER VE CİVARLARI
- 21.11.2022 09:00 15:00 ARIZA ONARIM BAKIM HASALAN , KAPANCI MAHALLELERİ TAMAMI, MERSİNDERE KÜÇÜK EV YANI TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI, YILMAZ MAHALLESİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI, LİDER GIDA, BOSTAN TARIM, ÖZKAHRAMANLAR, MERSİNDERE MASKİ İÇME SUYU TARFOSU, ABALIOĞLU YEM, SALİHLİ BELEDİYESİ JEOTERMAL KUYUSU VE BU BÖLGELERDE BULUNAN TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI, TİCARETHANELER
- 21.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI TEVFİKİYE MAHALLESİ TOPÇUASIM MAHALLESİ
- 21.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI 1 ANAFARTALAR MAHALLESİ
- 21.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI 75 YIL MAHALLESİ LALELİ MAHALLESİ
- 21.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KOCATEPE MAHALLESİ
- 21.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ADNANMENDERES, DİLŞİKAR, NURLUPINAR MAHALLELERİ
- 21.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI GÖKTAŞLI VE SARUHAN MAHALLELERİ
- 21.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI GÖLBAŞI ÇİFTÇİİBRAHİM YEŞİLYAYLA KONURCA SÖGÜTDERE GÖKDERE MAHALLELERİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 21.11.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KAVAKLIDERE MAHALLESİ, GÖBEKLİ MAHALLESİ, HORZUMKESERLER MAHALLESİ, KARADAĞ MAHALLESİ, HORZUMEMBELLİ MAHALLESİ ÇEÇEY VE 100. YIL MEVKİİ, HORZUMALAYAKA MAHALLESİ DEDEKAVAK MEVKİİ VE YAYLA MEVKİİ,
- 21.11.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KAVAKLIDERE MAHALLESİ ALAŞEHİR SALİHLİ YOLU BÖLGESİ, İSMETİYE MAHALLESİ TARIMSAL SULAMA BÖLGESİ
- 21.11.2022 11:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM DUALAR MAHALLESİ TAMAMI HELİMLER MAHALLESİ ÇOBANLAR MAHALLESİ HACET MAHALLESİ UEDAŞ EĞRİDERE TR-2 KESKİNOĞLU ÖZEL TR VE ÖZEL TRAFOLAR
- 21.11.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÖRNEKKÖY MAHALLESİ, YENİKÖY MAHALLESİ, KURUDERE MAHALLESİ, HORZUMSAZDERE MAHALLESİ, HORZUMEMBELLİ MAHALLESİ, ALHAN MAHALLESİ MURATLAR MEVKİİ VE BU BÖLGELERE AİT TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI
- 21.11.2022 13:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM SELAHATTİN YAŞAR TR MUSTAFA AKSOY VE ARKADAŞLARI TR KÜÇÜKYAYA FEVZİ OK VE ARKADAŞLARI TR MİTAT YENAY VE ARKADAŞLARI TR ORHAN YILDIZ VE ARKADAŞLARI TR BAYAT MUSAHOCA ÇAVDAR VE ÖZEL TRAFOLAR
- 21.11.2022 15:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM E.L.İ. AZOT SİTESİ ÖZEL KÖK İMBAT MAD. ENERJİ TURZ. ÖZEL TR TR-3 ÖZEL TR-2 ÖZEL İMBAT MADENCİLİK ÖZEL KÖK E.L.İ. İDARİ BİNA KÖK ÖZEL ÖRS MADEN ÖZEL KÖK HERMAKSAN MAD.MAK.İNŞ.NAK.SAN.VE TİC.A.Ş. ÖZEL TR YENİ ANADOLU MADENCİLİK A.Ş TKİ KARANLIKDERE KÖK ÖZEL E.L.İ. CENKYERİ ÖZEL KÖK İMBAT MADENCİLİK ENERJİ TRZM.SAN.TİC.A.Ş. ÖZEL TR EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ ÖZEL TR MAXAM ANADOLU PAT.MAD.PAZ.TİC.NAKAŞ ÖZEL TR MAYDA MADEN GÖLET ÖZEL KÖK VODAFONE TELEKOMÜNİKASYON ÖZEL TR ADA METAL MADENCİLİK TR ÖZEL KİMTAŞ MADEN TR-2 ÖZEL ELİ TR ÖZEL AVEA İLETİŞİM A.Ş. ÖZEL TR DEREKÖY TR-1 EYNEZ TR-1 IŞIKLAR KÖK-2 IŞIKLAR KÖK-1 EYNEZ KÖK EGE LİNYİTLERİ GES ÖZEL TR DEREKÖY KÖK DEREKÖY KÖK-2 DEMİR KARDEŞLER SAN.TİC ÖZEL TR ARPASEKİ GES ÖZEL KÖK YENİ ANADOLU MAD. VE TEKNOLOJİLERİ ÖZEL KÖK E.L.İ. AZOT SİTESİ ÖZEL TR E.L.İ. CENKYERİ ATÖLYE ÖZEL E.L.İ. CENKYERİ GAZLAŞTIRMA ÖZEL E.L.İ. CENKYERİ LOJMAN ÖZEL ÇAĞLAYAN SİTESİ TR MAYDA MADEN ÖZEL TAŞTEPE GES-1 ÖZEL TR VE CİVARLARI
- 22.11.2022 08:00 09:00 ARIZA ONARIM BAKIM ONÜÇ EYLÜL MH.,KURTULUŞ MH. NİHAT DANIŞMAN MH. BİR BÖLÜMÜ CUMHURİYET MAH.BİR BÖLÜMÜ
- 22.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI TEKELİ IŞIKLAR,ÇEVİRCEK,Ç.SULTENİYE,BOZARMUT,KAYRAKALTI,TABANLAR,TÜRK PİYALE MAHALLELERİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 22.11.2022 09:00 13:00 ARIZA ONARIM BAKIM ŞERİTLİ MAHALLESİ BAŞIBÜYÜK ÇELENGÖZ SÖGÜTÇAYI MEVKİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 22.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BEYOBA MAHALLESİ TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ YANIK ÇIRÇIR SAZOBA SULAMA KOOP BAŞKANLIĞI GKŞ AYAKKABI VE BÖLGEDE BULUNAN İŞLETMELER TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ
- 22.11.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI RAHMİYE TST TR 1-2-3 TAMER GİRİŞKEN ÖZEL TR TALAT ÜNLÜ TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ
- 22.11.2022 09:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM ŞRHİTLER, KURTULUŞ, YILMAZ MAHALLESİ TARIM SULAMA ALANLARI VE İŞLETMELER.
- 22.11.2022 09:00 15:00 ARIZA ONARIM BAKIM DURASILLI TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI, TÜRKCELL BAZ İSTASYONU TRAFOSU, MUSTAFA AYDOĞDU ÖZEL TRAFOSU