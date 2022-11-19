19 - 20 Kasım İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi!

Elektrikler ne zaman gelecek? 20 Kasım Pazar günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 20 Kasım günü İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul'da Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar, Pendik ve Ümraniye olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi...

İstanbul elektrik kesintisi listesi ve BEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 20 Kasım Pazar günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar, Pendik ve Ümraniye olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ



İstanbul elektrik kesintileri şu ilçelere göre haberimizde yer almaktadır. İşte İstanbul elektrik kesintileri:

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ



NO: 34530515

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah ALİYA İZZET BEGOVİÇ sk bölgelerinde 19/11/2022 00:00:00 - 19/11/2022 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34535033

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 340., 353., 356. sk bölgelerinde 19/11/2022 09:00:00 - 19/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34533540

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NECİP FAZIL KISAKÜREK mah ALİ RIZA BEY, BADEL, DAMLA, ÇAĞLAYAN sk bölgelerinde 19/11/2022 09:00:00 - 19/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34536638

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÜÇEVLER mah 902., 921. sk bölgelerinde 19/11/2022 10:00:00 - 19/11/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

ESENLER ilçesinde 2022-11-19 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

ESENLER ilçesinde 2022-11-20 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34536725

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BURCUM, BÜLENT, HASAN TAHSİN ÜÇER, KARDEŞ, KEMERDERE, TURGUT ÖZAL sk / FATİH mah ARMA, BİLGE, EFECAN, FELAK, KARACASU, KAYNAK, KEMERDERE, NAZLI, SEDİR sk bölgelerinde 19/11/2022 12:00:00 - 19/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34530507

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BEYAZIT mah YENİÇERİLER, ÇADIRCILAR, ÇARŞIKAPI sk / EMİN SİNAN mah CEPHANECİ, EMİN SİNAN CAMİİ, KARA BABA TÜRBESİ, NEVİYE sk / MOLLA FENARİ mah YENİÇERİLER, ÇARŞIKAPI, İSKENDER BOĞAZI sk / MUHSİNE HATUN mah BÜYÜK KÖMÜRCÜ sk / MİMAR HAYRETTİN mah ABİDİN DAVER, DOĞRAMACI, DİVAN-I ALİ, EMİN SİNAN HAMAMI, GEDİKPAŞA, GEDİKPAŞA CAMİİ, GEDİKPAŞA ÇIKMAZI, HATTAT, KARA BABA TÜRBESİ, MÜSELLİM, NEVİYE, SUCU BAKİ, TAYYARECİ KEMAL, TÜLCÜ, YAHYAPAŞA, YENİÇERİLER sk / ŞEHSUVAR BEY mah GEDİKPAŞA, TÜLCÜ, YENİBAHAR sk bölgelerinde 19/11/2022 00:00:00 - 19/11/2022 06:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34534991

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah HAMZA YERLİKAYA, KAYA, KELEBEK, MEŞRUTİYET, YUVA sk bölgelerinde 19/11/2022 09:00:00 - 19/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34528725

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah BEYOĞLU, DEMET, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), ESKİ EDİRNE ASFALTI, FİDAN, HİLAL, KANARYA, KARANFİL, KARATAŞ, MAHİR, MİMARSİNAN, NERGİS, YILDIRIM BEYAZIT sk // ESENYURT ilce MERKEZ-SAADETDERE mah 3. sk / TURGUT ÖZAL mah 65. sk bölgelerinde 19/11/2022 09:00:00 - 19/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34534932

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah HİLAL, KARATAŞ sk / ÜNİVERSİTE mah KARATAŞ sk bölgelerinde 19/11/2022 09:00:00 - 19/11/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34524026

İSTANBUL AVCILAR ilce -FİRUZKÖY mah sk bölgelerinde 19/11/2022 09:00:00 - 19/11/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34534945

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah SILA sk bölgelerinde 19/11/2022 13:00:00 - 19/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.