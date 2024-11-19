Üye Girişi
Haberler

19-20 Kasım Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi?

19-20 Kasım Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

20 Kasım son dakika bu gece akaryakıta, benzine zam var mı sorusu araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. Bunun yanı sıra benzine zam geldi mi, ne zaman gelecek? Motorine zam var mı, mazota zam var mı soruları merak ediliyor. Güncel akaryakıt fiyatlarını derlediğimiz haberimizde akaryakıta zam gelecek mi, akaryakıta zam var mı, akaryakıt zammı ne zaman detayları haberimizde. Peki, yakıta zam var mı, ne zaman gelecek?

Benzine, mazota, motorine zam! Güncel akaryakıt fiyatları, akaryakıt zam haberleri ard arda gelince ve benzin, mazot fiyatlarındaki dalgalanmalar sebebiyle benzin litre fiyatı kaç TL, ne kadar? Mazot litre fiyatı, kaç TL? soruları günlük vatandaşlar tarafından rutin olarak araştırılmaktadır. Ayrıca güncel benzine zam geldi mi, benzine indirim var mı, mazota zam var mı soruları da araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları!

AKARYAKIT FİYATLARI

19.11.2024 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

  • Kurşunsuz 95 (Excellium95) TL/lt: 42,90 TL
  • Motorin TL/lt: 42,88 TL
  • Motorin (Excellium) TL/lt: 42,88 TL
  • Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 29,70 TL
  • Fuel Oil TL/Kg: 26,27 TL

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'in nükleer doktrini onaylamasıyla ilgili ilk yorum: NATO değerlendirmeli

Erdoğan'dan Putin'in nükleer doktrini onaylamasıyla ilgili ilk yorum geldi

 Yasadışı bahis soruşturması büyüyor! 7 sosyal medya fenomeni hakkında yakalama kararı

Yasadışı bahis soruşturmasında 7 fenomen hakkında yakalama kararı

 Rusya'da nükleer saldırı hareketliliği! Seri üretime başladıklarını duyurdular

Rusya'da nükleer saldırı hareketliliği! Acil Durum Bakanlığı seri üretime başlamış
Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davanın savcısı duruşmaya bir gün kala rapor aldı

İmamoğlu'nun yargılandığı davanın savcısı duruşmaya bir gün kala rapor aldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Daniel Dubois kimdir? Daniel Dubois boksör mü? Kerem Gülsoy kimdir? Tepki Kerem Gülsoy gözaltına alındı mı, tutuklandı mı, ne yaptı (YASADIŞI BAHİS)? Karadağ Türkiye hangi kanalda? Karadağ Türkiye maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Mesut Can Eray kimdir? Mesut Can Eray gözaltına alındı mı, ne yaptı (YASADIŞI BAHİS)? Yasin Obuz kimdir? Yasin Obuz gözaltına alındı mı, ne yaptı (YASADIŞI BAHİS)? 20 Kasım Çarşamba yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? Aşk Evlilik Boşanma oyuncuları kim? 19-20 Kasım Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Aşk Evlilik Boşanma konusu ne? Aşk Evlilik Boşanma gerçek mi, yaşanmış hikaye mi, uyarlama mı? Aşk Evlilik Boşanma nerede çekiliyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.