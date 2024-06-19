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19-20 Haziran hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı?

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19 Haziran tarihleri için hava durumu raporu açıklandı. İstanbul'da hava durumu merak ediliyor. İstanbul'da yarın yağış beklenip beklenmediği ve hava durumunun nasıl olacağına dair bilgiler araştırılıyor. Peki, 19 Haziran hava bugün ve yarın nasıl olacak? İşte İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Detaylar...

19 Haziran hava bugün ve yarın nasıl olacak? İstanbul'da hava durumu merak ediliyor. İstanbul'da yarın yağış beklenip beklenmediği ve hava durumunun nasıl olacağına dair bilgiler araştırılıyor. Peki, 19 Haziran hava bugün ve yarın nasıl olacak? İşte İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Detaylar haberimizde!

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük İstanbul hava tahmin raporu şu şekildedir:

19-20 Haziran hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı?

İSTANBUL'DA SAATLİK HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından saat saat İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte saatlik hava tahmin raporu:

19-20 Haziran hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı?

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL ÖLÇÜLÜYOR?

İstanbul'da hava durumu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından ölçülür. MGM, İstanbul'da 11 adet hava gözlem istasyonuna sahiptir. Bu istasyonlarda, hava sıcaklığı, nem, rüzgar hızı ve yönü, yağış miktarı, bulutluluk oranı, basınç gibi hava durumu parametreleri ölçülür.

Hava sıcaklığı, bir termometre ile ölçülür. Termometre, havadaki sıcaklığı ölçen bir alettir. Termometrenin derecesi, havadaki sıcaklık arttıkça yükselir, havadaki sıcaklık azaldıkça düşer.

Nem, havadaki su buharının miktarını ifade eder. Nem, bir higrometre ile ölçülür. Higrometre, havadaki nemi ölçen bir alettir. Higrometrenin göstergesi, havadaki nem arttıkça yükselir, havadaki nem azaldıkça düşer.

Rüzgar hızı, bir anemometer ile ölçülür. Anemometer, rüzgar hızını ölçen bir alettir. Anemometerin göstergesi, rüzgar hızı arttıkça yükselir, rüzgar hızı azaldıkça düşer.

Rüzgar yönü, bir rüzgar gülü ile ölçülür. Rüzgar gülü, rüzgarın yönünü gösteren bir alettir. Rüzgar gülü üzerindeki ok, rüzgarın geldiği yöne doğru döner.

Yağış miktarı, bir yağmur ölçer ile ölçülür. Yağmur ölçer, yağış miktarını ölçen bir alettir. Yağmur ölçerin haznesi, belirli bir süre boyunca yağan yağmurun miktarını ölçer.

Bulutluluk oranı, bir sis ölçer ile ölçülür. Sis ölçer, bulutluluk oranını ölçen bir alettir. Sis ölçerin göstergesi, bulutluluk oranı arttıkça yükselir, bulutluluk oranı azaldıkça düşer.

Basınç, bir barometre ile ölçülür. Barometre, hava basıncını ölçen bir alettir. Barometrenin göstergesi, hava basıncı arttıkça yükselir, hava basıncı azaldıkça düşer.

MGM, bu istasyonlardan topladığı verileri kullanarak İstanbul'un hava durumunu tahmin eder. Bu tahminler, internet sitesi, mobil uygulama ve televizyon gibi farklı kanallar aracılığıyla halka duyurulur.

İstanbul'da hava durumu ölçümleri, MGM'nin yanı sıra özel meteoroloji şirketleri tarafından da yapılmaktadır. Bu şirketler, İstanbul'un farklı yerlerinde bulunan istasyonlarda hava durumu parametrelerini ölçerek, kendi hava durumu tahminlerini yaparlar.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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