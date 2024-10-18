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19-20 Ekim Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

19-20 Ekim Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
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19-20 Ekim tarihleri arasındaki Ankara hava durumu bilgileri ve tahminleri paylaşıldı. Ankara'da hava durumunun nasıl olacağına dair günlük ve 5 günlük tahminler açıklandı.

19 Ekim Cumartesi ve 20 Ekim Pazar günü için Ankara hava durumu raporu ve önümüzdeki 5 gün için yapılan tahminler, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncellendi. Başkent Ankara'da yaşayanlar, günlük programlarını düzenlerken hava koşullarına dikkat etmeye özen gösteriyor. Özellikle hafta sonu planı olanlar, açık hava etkinlikleri düzenlemeyi düşünenler ve şehirde seyahat etmeyi planlayanlar, önümüzdeki günlerde hava durumunun nasıl olacağını yakından takip ediyor.

ANKARA HAVA DURUMU

Bölge genelinde parçalı çok bulutlu bir hava durumu hakim olacak ve aralıklı sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Özellikle Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının 5 ila 8 derece azalması öngörülüyor; bu da mevsim normallerinin altında bir hava durumu anlamına geliyor. Rüzgar genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra ise orta kuvvette esecek. Yağış anlarında ise rüzgarın kuvvetlenmesi bekleniyor.

19-20 Ekim Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan raporlara göre, Ankara'da 5 günlük hava durumu şu şekilde;

19-20 Ekim Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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