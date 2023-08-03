(1896 Atina Olimpiyatlarına katılan ve modern olimpiyatl...) Kim Milyoner Olmak İster 3 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? 100 Bin TL'lik soru ve cevabı ne?

3 Ağustos Perşembe ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (1896 Atina Olimpiyatlarına katılan ve modern olimpiyatlarda resmi olarak bu zamana kadar yarışan en genç atlet olan Dimitrios Loundras, bu unvanı kazandığında kaç yaşındaydı?...) Kim Milyoner Olmak İster 3 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru! 1896 Atina Olimpiyatlarına katılan ve modern olimpiyatlarda resmi olarak bu zamana kadar yarışan en genç atlet olan Dimitrios Loundras, bu unvanı kazandığında kaç yaşındaydı?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 3 AĞUSTOS PERŞEMBE 100 BİN LİRALIK SORUSU

1896 Atina Olimpiyatlarına katılan ve modern olimpiyatlarda resmi olarak bu zamana kadar yarışan en genç atlet olan Dimitrios Loundras, bu unvanı kazandığında kaç yaşındaydı?

A-) 10

B-) 12

C-) 16

D-) 17

Doğru Cevap : A şıkkı