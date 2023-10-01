1861-1865 arasında Amerikan İç Savaşı sırasında hangisi açıkça kölelik karşıtı Kuzey'i desteklemiş ve kölelik yanlısı Güney konfederasyonuna ambargo
1 Ekim Pazar ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada 1861-1865 arasında Amerikan İç Savaşı sırasında hangisi açıkça kölelik karşıtı Kuzey'i desteklemiş ve kölelik yanlısı Güney konfederasyonuna ambargo uygulamıştır? sorusu soruldu. (Kim Milyoner Olmak İster 1 Ekim Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster ? 1milyon TL'lik soru!
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1861-1865 arasında Amerikan İç Savaşı sırasında hangisi açıkça kölelik karşıtı Kuzey'i desteklemiş ve kölelik yanlısı Güney konfederasyonuna ambargo uygulamıştır?
• A-) Fransa
• B-) Osmanlı Devleti
• C-) Avusturya - Macaristan
• D-) Birleşik Krallık
Cevap: Osmanlı Devleti