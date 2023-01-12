Devlet hastanelerinden randevu alan vatandaşlar randevu tarihine yakın zamanda 182'den gelen çağrıyı merakla karşılıyor. Peki, 182 neden arar? 182 randevuluları arar mı?

Merkezi randevu sistemi numarası 182, hastaları arayarak çeşitli bilgileri teyit ediyor. Vatandaşlar ise 182 neden arar? 182 randevuluları arar mı gibi soruların cevabını merak etti.

182 NEDEN ARAR?

182, Hastane Randevu Merkezi numarasıdır. Randevu gününden önce sizleri arayarak muayeneye gelip gelmeyeceğinizi öğrenmek için arama yapmaktadırlar. Bu nedenle 182'den gelen aramalar normaldir