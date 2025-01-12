Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada 18. yüzyılda kaleme alınmış, 7 bölüm ve 200'e yakın yemek tarifi içeren, Türkçe yazılmış ilk yemek kitabı olan "Ağdiye Risalesi"nde hangisinden bir tarif bulunmamaktadır? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki 18. yüzyılda kaleme alınmış, 7 bölüm ve 200'e yakın yemek tarifi içeren, Türkçe yazılmış ilk yemek kitabı olan "Ağdiye Risalesi"nde hangisinden bir tarif bulunmamaktadır?

18. YÜZYILDA KALEME ALINMIŞ, 7 BÖLÜM VE 200'E YAKIN YEMEK TARİFİ İÇEREN, TÜRKÇE YAZILMIŞ İLK YEMEK KİTABI OLAN "AĞDİYE RİSALESİ"NDE HANGİSİNDEN BİR TARİF BULUNMAMAKTADIR?

A: Çorbalar

B: Zeytinyağlılar

C: Hamur işleri

D: Tatlılar

Cevap: