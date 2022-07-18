18 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!
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Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 18 Temmuz Pazartesi günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 18 Temmuz Pazar Manisa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi ve detayları…
Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 18 Temmuz Pazartesi günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Manisa elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 18.07.2022 06:00 06:30 ARIZA ONARIM BAKIM YENİ, ACARLAR, YILMAZLAR, SELVİLİTEPE, ÇEPNİDERE, IRLAMAZ, OSMANCIK, ÇEPNİBEKTAŞ, AŞAĞIBOZKIR, ÇATALKÖPRÜ, GÖKGEDİK, KAYRAK, BOZKIR, AYVACIK-KIRAN, GÖKÇEALAN MAHALLELERİNİN TAMAMI, CUMHURİYET, KURTULUŞ, ŞEHİTLER, ALTAY MAHALLELERİNİN BİR KISMI İLE KAMU KURULUŞLARI, MASKİ İÇME SULARI, TRAFİK SİNYALİZASYON TESİSLERİ, BESİ ÇİFTLİKLERİ, TARIMSAL SULAMA ÖZEL TRAFOLARI VE CİVARLARI.
- 18.07.2022 09:00 10:30 ARIZA ONARIM BAKIM GÜZELKÖY MAHALLESİ KÖY İÇİ YOLU
- 18.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YAKUPLAR VE TEMREK MAHALLELERİNİN TAMAMI.
- 18.07.2022 09:00 10:30 ARIZA ONARIM BAKIM ŞEHİTLER MAHALLESİNİN; AKDENİZ, BİLLUR, KARAAĞAÇ, EGE, ÖZGÜN, KORKUSUZ, ÇAMLIYOL, 7 EYLÜL, SABUNCU, ÇİĞDEM, MEŞE, Ş. OĞUZ ERBAY, AÇELYA, ÇİÇEK SOKAKLARI VE CİVARLARI.
- 18.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KIRAN KÖYÜ KUŞLUK MAH. TEKNO-MİN MİNERAL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC.A.Ş ÖZEL TR OĞULDURUK HASYURT MEVKİ. KIRANKÖY ALANYAKA MEVKİ. ZAFER UÇMAK ÖZEL TR KIRANKÖY ÖRENCİK MEVKİ. EFENDİLİ ESENYURT MEVKİ. ESENTAR.GÜBRETOH.SAN.TİC A.Ş ÖZEL TR KIRAN MAKBUREPINAR OĞULDURUK MAH. MANİSA BŞB GÖRDES HAYVAN BARINAĞI ÖZEL TR MASKİ KIRANKÖY ÖZEL TR EFENDİLİ MAH.
- 18.07.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AHMETLİ SANAYİ SİTESİNİN TAMAMI, ZAFER MAHALLESİ, KURTULUŞ MAHALLESİ, ALTIEYLÜL MAHALLESİNİN BİR KISMI, GÜLDEDE MAHLLESİ ÖZEL TRAFOLARI, AHMETLİ DEVLET HASTANESİ, MASKİ İÇME SUYU ÖZEL TRAFOLARI, ULU CAMİ MAHALLESİNİN; SAYIN, KÖROĞLU, Ç. MEHMET EFE, DERE, CAMİ, ESKİ PTT, KARDEŞLER, TOROS, DEMİR, ASYA SOKAKLARI VE CİVARLARI.
- 18.07.2022 09:00 10:30 ARIZA ONARIM BAKIM KOCATEPE MAHALLESİ ULUTEPE CD VE MURAT CD
- 18.07.2022 10:30 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM AKÇAY MAHALLESİ KÖY İÇ YOLU (BORNOVA GES KÖK BÖLGESİ)
- 18.07.2022 10:30 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM ŞEHİTLER MAHALLESİNİN; CUMARTESİ PAZARYERİ VE CİVARLARI.
- 18.07.2022 10:30 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM KARAOĞLANLI MAHALLESİ KÖY İÇİ YOLU
- 18.07.2022 12:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KENDİRLİK VE YARAŞLI MAHALLELERİNİN TAMAMI, CİVARLARINDAKİ ÖZEL TRAFOLAR İLE MERSİNDERE KUZEYİNDEKİ ÖZEL TRAFOLAR VE CİVARLARI.
- 18.07.2022 13:00 14:30 ARIZA ONARIM BAKIM KARAAĞAÇLI MAHALLESİ KÖY İÇİ YOLU
- 18.07.2022 13:00 14:30 ARIZA ONARIM BAKIM SİYEKLİ MAHALLESİ KÖY İÇİ YOLU
- 18.07.2022 13:00 14:30 ARIZA ONARIM BAKIM ŞEHİTLER MAHALLESİNİN; 7 EYLÜL SOKAK VE CİVARLARI.
- 18.07.2022 14:30 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM SANCAKLIBOZKÖY MAHALLESİ MANİSA CD. 16 SK ,4 SK
- 18.07.2022 14:30 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM KAYAPINAR MAHALLESİ KÖYİ İÇİ YOLU
- 18.07.2022 14:30 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM CUMHURİYET MAHALLESİNİN; KERVAN YOLU, DİZİCİLER SOKAK, YEDİEYLÜL MAHALLESİNİN; ERGİN, IŞIK, CENGİZ TOPEL, ESKİ MANİSA YOLU, URAL SOKAKLARI VE CİVARLARI.
- 18.07.2022 16:00 17:30 ARIZA ONARIM BAKIM SANCAKLIBOZKÖY MAHALLESİ KÖY İÇİ YOLU
- 18.07.2022 16:00 17:30 ARIZA ONARIM BAKIM EVRENOS MAHALLESİ YALÇIN ÖZARAS CADDESİ
- 18.07.2022 16:00 17:30 ARIZA ONARIM BAKIM İSTİKLAL MAHALLESİNİN; ÜLKÜ, CEVDET ÖKTEM SOKAKLARI, ALTAY MAHALLESİNİN; ECZANE, MANİFATURACILAR, TENEKECİLER, BİLGİ SOKAKLARI VE CİVARLARI.