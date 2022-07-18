18 Temmuz 2022 Kanal d Yayın Akışı 18 Temmuz 2022 Pazartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var? Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… KANAL D YAYIN AKIŞI 01:30 Ölüm Kalım Evi 03:00 Ölüm Kalım Evi 04:15 5N 1K 05:00 Bodrum Masalı 06:30 Küçük Ağa 08:30 Afili Aşk 10:00 Yaprak Dökümü 12:00 Kanal D Haber Gün Arası 13:00 Magazin D Yaz 14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki 16:15 Aşk-ı Memnu 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Suçlu 22:15 Banka İşi InterSinema.com / TV Kanal D TV Haberler

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