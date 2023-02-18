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18 Şubat 2023 TRT spor Yayın Akışı

TV Haberleri

18 Şubat 2023 TRT spor Yayın Akışı

18 Şubat 2023 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:00 Deprem Özel Yayını

03:00 Deprem Özel Yayını

06:00 Deprem Özel Yayını

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Deprem Özel Yayını

10:00 Deprem Özel Yayını

11:00 Spor Bülteni

12:00 Deprem Özel Yayını

15:00 Deprem Özel Yayını

17:00 Spor Bülteni

18:00 Deprem Özel Yayını

22:00 Deprem Özel Yayını

23:00 Spor Merkezi

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: InterSinema.com / TV

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