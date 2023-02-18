18 Şubat 2023 TRT spor Yayın Akışı
TV Haberleri
18 Şubat 2023 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:00 Deprem Özel Yayını
03:00 Deprem Özel Yayını
06:00 Deprem Özel Yayını
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Deprem Özel Yayını
10:00 Deprem Özel Yayını
11:00 Spor Bülteni
12:00 Deprem Özel Yayını
15:00 Deprem Özel Yayını
17:00 Spor Bülteni
18:00 Deprem Özel Yayını
22:00 Deprem Özel Yayını
23:00 Spor Merkezi
Kaynak: InterSinema.com / TV