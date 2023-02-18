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18 Şubat 2023 Star Yayın Akışı

TV Haberleri

18 Şubat 2023 Star Yayın Akışı

18 Şubat 2023 Cumartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:45 Özel Yayın

03:00 Özel Yayın

06:00 Özel Yayın

09:00 Özel Yayın

10:00 Söz

13:45 Ömer

16:15 Ömer

18:15 Star Haber

20:00 Evim Sensin

21:30 Evim Sensin

23:15 Çöp Adam

Kaynak: InterSinema.com / TV

Ömer Star TV Haberler

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