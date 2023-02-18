18 Şubat 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı TV Haberleri 18 Şubat 2023 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var? Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 00:00 Maç Saati 01:45 Haftanın Golleri 02:00 C. Alanyaspor - DG Sivasspor 03:45 Haftanın Golleri 04:00 Kasımpaşa - B. Giresunspor 05:45 Haftanın Golleri 06:00 Galatasaray - HK Ümraniyespor 07:45 Haftanın Golleri 08:00 Trabzonspor- FTA Antalyaspor 09:45 Haftanın Golleri 10:00 V. Karagümrük - Beşiktaş 11:45 Haftanın Golleri 12:00 A. Konyaspor - İstanbulspor 13:45 Haftanın Golleri 14:00 C. Alanyaspor - DG Sivasspor 15:45 Haftanın Golleri 16:00 Kasımpaşa - B. Giresunspor 17:45 Haftanın Golleri 18:00 Galatasaray - HK Ümraniyespor 19:45 Haftanın Golleri 20:00 Trabzonspor- FTA Antalyaspor 21:45 Haftanın Golleri 22:00 V. Karagümrük - Beşiktaş 23:45 Haftanın Golleri Kaynak: InterSinema.com / TV Galatasaray Giresunspor Kasımpaşa Sivasspor TV Haberler

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