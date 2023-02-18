18 Şubat 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı
TV Haberleri
18 Şubat 2023 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Maç Saati
01:45 Haftanın Golleri
02:00 C. Alanyaspor - DG Sivasspor
03:45 Haftanın Golleri
04:00 Kasımpaşa - B. Giresunspor
05:45 Haftanın Golleri
06:00 Galatasaray - HK Ümraniyespor
07:45 Haftanın Golleri
08:00 Trabzonspor- FTA Antalyaspor
09:45 Haftanın Golleri
10:00 V. Karagümrük - Beşiktaş
11:45 Haftanın Golleri
12:00 A. Konyaspor - İstanbulspor
13:45 Haftanın Golleri
14:00 C. Alanyaspor - DG Sivasspor
15:45 Haftanın Golleri
16:00 Kasımpaşa - B. Giresunspor
17:45 Haftanın Golleri
18:00 Galatasaray - HK Ümraniyespor
19:45 Haftanın Golleri
20:00 Trabzonspor- FTA Antalyaspor
21:45 Haftanın Golleri
22:00 V. Karagümrük - Beşiktaş
23:45 Haftanın Golleri