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18 Şubat 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

TV Haberleri

18 Şubat 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

18 Şubat 2023 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Maç Saati

01:45 Haftanın Golleri

02:00 C. Alanyaspor - DG Sivasspor

03:45 Haftanın Golleri

04:00 Kasımpaşa - B. Giresunspor

05:45 Haftanın Golleri

06:00 Galatasaray - HK Ümraniyespor

07:45 Haftanın Golleri

08:00 Trabzonspor- FTA Antalyaspor

09:45 Haftanın Golleri

10:00 V. Karagümrük - Beşiktaş

11:45 Haftanın Golleri

12:00 A. Konyaspor - İstanbulspor

13:45 Haftanın Golleri

14:00 C. Alanyaspor - DG Sivasspor

15:45 Haftanın Golleri

16:00 Kasımpaşa - B. Giresunspor

17:45 Haftanın Golleri

18:00 Galatasaray - HK Ümraniyespor

19:45 Haftanın Golleri

20:00 Trabzonspor- FTA Antalyaspor

21:45 Haftanın Golleri

22:00 V. Karagümrük - Beşiktaş

23:45 Haftanın Golleri

Kaynak: InterSinema.com / TV

Galatasaray Giresunspor Kasımpaşa Sivasspor TV Haberler

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