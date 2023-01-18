18 Ocak Puan Durumu! Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puan durumu! Zuhal Topal'la Yemekteyiz Çiğdem Hanım kaç puan aldı?

TV8'in gündüz kuşağı programı olan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bugünün yarışmacısı kaç puan aldı, kim kaç puan verdi merak ediliyor. İzleyiciler, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puanları nasıl, kim yarıştı? 18 Ocak Çarşamba Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu nasıl, kim kaç puan aldı? araştırması yapıyor. İşte ayrıntılar...

Ekranların fenomen programlarından Yemekteyiz, son dönemde en çok merak edilen programlar arasında. Günün puan durumunu, verilen puanları merak eden izleyiciler, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün kazananı kim oldu? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puanları nasıl, kim yarıştı? 18 Ocak Çarşamba Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu nasıl, kim kaç puan aldı? merak ediyor. Detaylar yazımızda...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ 18 OCAK BUGÜNKÜ PUANLAR NASIL? KİM KAÇ PUAN VERDİ?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında bugün (18 Ocak Çarşamba) Çiğdem Hanım yarışıyor. Bugün yarışmacılar Çiğdem Hanım'ın evine konuk olacak. Çiğdem Hanım hazırladığı yemekleri birazdan diğer yarışmacılara sunacak.

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : Funda Hanım

2. gün yarışmacısı : İbrahim Bey

3. gün yarışmacısı : Çiğdem Hanım

4. gün yarışmacısı : Ceren Hanım

5. gün yarışmacısı : İlker Bey

Henüz puanlar verilmedi. Yarışmacılar yemekten sonra puanlarını verecek. Puanlar verilince konumuza ekleyeceğiz.

İbrahim Bey'in Çiğdem Hanım'a verdiği puan : -



Ceren Hanım'ın Çiğdem Hanım'a verdiği puan : -

Funda Hanım'ın Çiğdem Hanım'a verdiği puan : -

İlker Bey'in Çiğdem Hanım'a verdiği puan : -