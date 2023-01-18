18 Ocak 2023 TRT spor Yayın Akışı TV Haberleri 18 Ocak 2023 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var? Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 01:00 Spor Artı 02:00 Spor Toto Süper Lig Özetler 02:30 Spor Toto 1. Lig Özetler 03:00 Futbol Anadolu 04:30 Spor Artı 05:30 Başlama Vuruşu 06:55 Spor Takvimi 06:58 İstiklal Marşı 07:00 İlk Baskı 08:55 Spor Takvimi 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:15 Hollanda Eredivisie Özetler 09:40 Spor Toto Süper Lig Goller 09:50 Spor Toto 1. Lig Goller 10:00 Spor Bülteni 10:45 Avrupa'dan Futbol 11:00 Spor Manşet 12:30 Gün Ortası 13:30 İspanya La Liga Özetler 14:00 TBMM-TV 18:00 Spor Merkezi 19:15 Spor Toto Süper Lig Özetler 19:50 Hollanda Eredivisie Goller 20:00 Futbol Aklı 21:55 Milan - Inter Kaynak: InterSinema.com / TV Futbol Spor Trt TV Haberler

Haberler ›› TV ›› 18 Ocak 2023 TRT spor Yayın Akışı - Haberler

Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.