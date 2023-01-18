18 Ocak 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı TV Haberleri 18 Ocak 2023 Çarşamba günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var? Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 00:00 Maç Saati 01:30 Bein 1. Lig 03:00 Kuralina Göre 03:30 İstatistik Bankası 04:00 Hk Ümraniyespor-istanbulspor 06:00 Kasimpaşa - V. Karagümrük 08:00 Süper Lig Maç Özetleri 09:00 Beşiktaş - Erzurumspor 09:45 Süper Lig Haftanın Golleri 10:30 1. Lig Haftanın Golleri 10:45 Haftanın Golleri 11:00 Bein Manşet 12:30 Fenerbahçe - Adanaspor 14:00 1. Lig Haftanın Golleri 14:15 Haftanın Golleri 14:30 Galatasaray - Antalyaspor 15:00 Maç Saati 15:15 Kayserispor - Beşiktaş 16:00 Gaziantep Fk - Fenerbahçe 17:00 Maç Saati 18:00 Süper Lig Haftası 18:30 İstatistik Bankası 19:00 Gamer 20:00 Kaleci ve Golcü 21:00 Muhabir Masası 22:30 Beinspired 23:30 Süper Lig Haftası Kaynak: InterSinema.com / TV Fenerbahçe Beşiktaş TV Haberler

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