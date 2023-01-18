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18 Ocak 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

TV Haberleri

18 Ocak 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

18 Ocak 2023 Çarşamba günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Maç Saati

01:30 Bein 1. Lig

03:00 Kuralina Göre

03:30 İstatistik Bankası

04:00 Hk Ümraniyespor-istanbulspor

06:00 Kasimpaşa - V. Karagümrük

08:00 Süper Lig Maç Özetleri

09:00 Beşiktaş - Erzurumspor

09:45 Süper Lig Haftanın Golleri

10:30 1. Lig Haftanın Golleri

10:45 Haftanın Golleri

11:00 Bein Manşet

12:30 Fenerbahçe - Adanaspor

14:00 1. Lig Haftanın Golleri

14:15 Haftanın Golleri

14:30 Galatasaray - Antalyaspor

15:00 Maç Saati

15:15 Kayserispor - Beşiktaş

16:00 Gaziantep Fk - Fenerbahçe

17:00 Maç Saati

18:00 Süper Lig Haftası

18:30 İstatistik Bankası

19:00 Gamer

20:00 Kaleci ve Golcü

21:00 Muhabir Masası

22:30 Beinspired

23:30 Süper Lig Haftası

Kaynak: InterSinema.com / TV

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