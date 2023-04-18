18 Nisan Puan Durumu! Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puan durumu! Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hasret Hanım kaç puan aldı?

TV8'in gündüz kuşağı programı olan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bugünün yarışmacısı kaç puan aldı, kim kaç puan verdi merak ediliyor. İzleyiciler, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puanları nasıl, kim yarıştı? 18 Nisan Salı Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu nasıl, kim kaç puan aldı? araştırması yapıyor. İşte ayrıntılar...

Ekranların fenomen programlarından Yemekteyiz, son dönemde en çok merak edilen programlar arasında. Günün puan durumunu, verilen puanları merak eden izleyiciler, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün kazananı kim oldu? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puanları nasıl, kim yarıştı? 18 Nisan Salı Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu nasıl, kim kaç puan aldı? merak ediyor. Detaylar yazımızda...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ 18 NİSAN BUGÜNKÜ PUANLAR NASIL? KİM KAÇ PUAN VERDİ?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında bugün (18 Nisan Salı) Hasret Hanım yarışıyor. Bugün yarışmacılar Hasret Hanım'ın evine konuk olacak. Hasret Hanım hazırladığı yemekleri birazdan diğer yarışmacılara sunacak.

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : İlknur Hanım

2. gün yarışmacısı : Hasret Hanım

3. gün yarışmacısı : Elif Hanım

4. gün yarışmacısı : Mikail Bey

5. gün yarışmacısı : Hüseyin Bey

Henüz puanlar verilmedi. Yarışmacılar yemekten sonra puanlarını verecek. Puanlar verilince konumuza ekleyeceğiz.

Hüseyin Bey'in Hasret Hanım'a verdiği puan : -



Elif Hanım'ın Hasret Hanım'a verdiği puan : -

İlknur Hanım'ın Hasret Hanım'a verdiği puan : -



Mikail Bey'in Hasret Hanım'a verdiği puan : -

