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18 Nisan 2023 TRT spor Yayın Akışı

18 Nisan 2023 TRT spor Yayın Akışı

TV Haberleri

18 Nisan 2023 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 Teknik Analiz

02:00 Stadyum

04:00 Teknik Analiz

05:30 Spor Toto Süper Lig Özetler

05:55 Spor Takvimi

06:00 Euroleague Özetler

06:30 Başaranlar

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Stadyum

09:00 Spor Sabahı

09:55 Spor Takvimi

10:00 Spor Bülteni

10:30 Euroleague Özetler

11:00 Aktüel Futbol

12:30 Spor Bülteni

13:00 Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası

15:45 Spor Toto Süper Lig Özetler

15:55 Erzurumspor - Manisa Futbol Kulübü

18:00 Spor Haftasonu

19:30 Stadyum

22:30 Stadyum

Kaynak: InterSinema.com / TV

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