18 Nisan 2023 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 18 Nisan Salı Resmi Gazete'de yayımlandı! 2724 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!

Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 18 Nisan 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 18 Nisan 2023 günü yayınlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, 18 Nisan 2023 Resmi Gazete bugünün kararları neler?

18 Nisan 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 18 Nisan 2023 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 18 Nisan 2023 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMÎ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER? SALI CUMHURBAŞKANI KARARLARI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar: 2023/218)

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI

–– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Kararlar

YÖNETMELİKLER

–– Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Vakıflar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Doğuş Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

GENELGE

–– Türkiye Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2023-2028) ile İlgili 2023/8 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

TEBLİĞ

–– Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 415)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri