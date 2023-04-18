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18 Nisan 2023 Atv Yayın Akışı

18 Nisan 2023 Atv Yayın Akışı

TV Haberleri

18 Nisan 2023 Salı günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi

02:45 Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel

06:15 Mevlid ve Süleyman Çelebi

07:00 Hercai

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

18:45 ATV Ana Haber

19:30 Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

Kaynak: InterSinema.com / TV

Nihat Hatipoğlu Atv TV Haberler

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