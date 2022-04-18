18 Nisan 2022 TRT spor Yayın Akışı
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18 Nisan 2022 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:30 Futbol Gecesi
02:00 % 100 Futbol
03:15 Beypiliç Boluspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
04:55 Spor Toto Süper Lig Özetler
05:15 Spor Toto 1. Lig Özetler
05:30 Futbol Gecesi
06:58 İstiklal Marşı
08:40 Spor Toto Süper Lig Özetler
08:55 Spor Takvimi
09:55 Efsanelerin İzinde
10:00 Spor Bülteni
11:00 Spor Sabahı
12:00 Spor Bülteni
12:55 Spor Takvimi
13:00 Avrupa Stüdyosu
15:00 Spor Bülteni
15:55 MKE Ankaragücü - Adanaspor A.Ş.
18:00 Spor Hafta Sonu
20:25 Yılport Samsunspor - Eyüpspor
21:15 % 100 Futbol Devre Arası
21:30 Yılport Samsunspor - Eyüpspor
22:30 % 100 Futbol
23:30 Teknik Analiz