18 Nisan 2022 Haberleri
Haberler.com - Genel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
18 Nisan 2022 Manşet Haberleri.
- İspanya futbolunda büyük rezillik! Dünyaya sıçrayan skandal iddiaların ortasında Pique var
- Şarkıcı Fatma Güneşer, Ahmet Kaya'nın isteğini 22 yıl sonra gerçekleştirdi
- Kerem'den kimse beklemezdi! Hocası Torrent'e olay hareket
- Sahte hocanın foyası ortaya çıktı! Üfürükçülük yöntemiyle çok sayıda kişiyi dolandırdı
- Eşi inşaata çalışmaya gittiğinde 8 aylık bebeğini arkada bırakıp bir başkasına kaçtı
- En yoğun çatışmaların yaşandığı şehirlerden İrpin'de, mezarlık havadan görüntülendi
- Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti
- Selçuk Bayraktar'dan yeni iftar paylaşımı: Anacığımla baş başa iş yerinde iftar yaptık
- 'Suriyelileri göndermeyeceğiz' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni açıklama: Gönüllü geri dönüşleri için gayret gösteriyoruz
- AK Parti milletvekilinden partisine öz eleştiri: Verdiğimiz zamlar enflasyonla eridi
- Burcu Biricik'in eşi ile verdiği dudak dudağa poza yorum yağdı
- Türkiye'de 18 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi vefat etti, 4 bin 542 yeni vaka tespit edildi
- Ukrayna: Doğuda bir saldırı operasyonunun başladığına dair işaretler var
- Cristiano Ronaldo evlat acısıyla sarsıldı! Oğlunu kaybetti
- Acun Ilıcalı'nın tadı kaçacak! Hull City kayıplarda
- Son Dakika: Putin ve Zelenski'yle görüşmeye devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan: İki lideri Türkiye'de buluşturma çabamız sürüyor
- Kadıköy'de inşaatta istinat duvarının çökmesiyle göçük oluştu
- Kılıçdaroğlu'ndan, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu açıklaması: Ayağına taş değmesin
- İBB'den Ulaştırma Bakanlığı'yla yaşanan zam polemiğine atasözlü tepki: Ele verir talkını kendi yutar salkımı
- Bakan Soylu, 'Ses ver Kılıçdaroğlu' diyerek CHP liderine 5 soru yöneltti
- AK Parti'nin geleneksel iftar programına Ukrayna ve Rusya büyükelçileri de katıldı
- Galatasaray'da maç öncesi deprem! Torrent'e gösterilen tepkinin haddi hesabı yok
- Aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan motosikletteki 14 ve 8 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetti
- AK Parti sözcüsü Çelik'ten vatandaşları heyecanlandıran sözler: Cumhurbaşkanımız haziran ayında çeşitli müjdeler açıklayacak
- Goller yağmur gibi geliyor! Maç bir anda boyut değiştirdi
- MSB'den Pençe Kilit Operasyonu'yla ilgili tüyleri diken diken eden videolu paylaşım
- Galatasaray'da büyük heyecan! Başkan adayları için renk seçimi yapıldı
- Batman'da yolcu midibüsü kayaya çarptı: 1'i hamile 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
- Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı
- Bülent Arınç'ın AK Partili siyasetçileri eleştirmesine CHP'den ilk yorum: Kendi içinizdeki vicdanlı insanlara kulak verin
- İki gün önce eşini ve çocuklarını babasının evine gönderen genç adam asılı halde bulundu
- Rus üst düzey general Ivan Grishin'in Ukrayna'da öldürüldüğü iddia edildi
- Moskova kruvazörünün vurulmasının ardından Putin, nükleer bombardıman uçağını Ukrayna sınırına gönderdi
- Cinayetten yargılanan Sezer Öztürk'e 23 yıl 9 ay hapis istemi
- '6'lı ittifak dağılıyor' iddialarına CHP'li Salıcı'dan tepki: Altılı masa yoluna devam edecek
- Ümraniye'de babasını öldüren genç kız ilk duruşmada 8 yıl 9 ay hapse çarptırıldı
- İlişki terapisti Selin Karacehennem'i kızdıran 'Bekaret' sorusu: Kocam sürekli yüzüme vuruyor, ne yapayım?
- Herkesi geride bıraktı! Avrupa'nın en iyisi Arda Güler
- Dünyada en büyük cinsel organa sahip ülkeler açıklandı! Listede dikkat çeken Türkiye detayı
- Temel Karamollaoğlu'ndan sonra bir çıkış da DEVA lideri Babacan'dan: Millet İttifakı'nda değiliz
Haberler.com - Genel