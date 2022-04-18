18 Nisan 2022 Eurosport Yayın Akışı

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

00:00 Snooker Dünya Şampiyonası

01:00 Bisiklet: Paris-roubaix

02:30 Türkiye Bisiklet Turu

04:00 Snooker Dünya Şampiyonası

06:00 Türkiye Bisiklet Turu

07:30 Snooker Dünya Şampiyonası

09:30 Türkiye Bisiklet Turu

11:30 Bisiklet: Paris-roubaix

18:45 Haberler

18:50 Türkiye Bisiklet Turu

19:45 Bisiklet: Paris-roubaix

20:40 Haberler

20:45 Snooker Dünya Şampiyonası