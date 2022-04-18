18 Nisan 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı
InterSinema.com - TV
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18 Nisan 2022 Pazartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Trio
01:00 Z Raporu
01:30 Gamer
02:30 Trabzonspor - V. Karagümrük
04:15 Y. Kayserispor - Ç. Rizespor
06:00 Sanal Direktör
06:45 1. Lig Maç Özetleri
07:00 Trabzonspor - V. Karagümrük
08:45 1. Lig Maç Özetleri
09:00 Yeni Gün
11:00 Gamer
12:00 Sanal Direktör
12:45 1. Lig Maç Özetleri
13:00 Maç Başlıyor
13:30 A. Hatayspor - Dg Sivasspor
15:30 Maç Başlıyor
16:00 A. Alanyaspor-fta Antalyaspor
18:00 Maç Sonu
18:30 Sporun Mabetleri
19:00 Fenerbahçe - Göztepe
19:30 beIN Süper Lig
20:30 Fenerbahçe - Göztepe
22:30 beIN Süper Lig