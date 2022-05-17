18 Mayıs yarım gün resmi tatil mi? 2022 resmi tatil günleri - Haberler

18 Mayıs yarım gün resmi tatil mi, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na kısa süre kalırken resmi tatil günleri araştırılan başlıklar arasında yerini alıyor. 9 Mayıs tatil mi, 18 Mayıs yarım gün mü, 20 Mayıs tatil mi soruları art arda araştırılıyor.

18 MAYIS YARIM GÜN RESMİ TATİL Mİ?

18 Mayıs 2022 Çarşamba günü yarım gün olmayacak. Okullar ve iş yerleri tam gün açık olacak. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl Perşembe gününe denk geliyor. 19 Mayıs her yıl olduğu gibi bu yıl da resmi tatil sayılıyor. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, üniversiteler ile memurlar ve özel sektör de resmi tatil kategorisine giriyor.

20 MAYIS TATİL Mİ?



20 Mayıs 2022 Cuma günü, resmi tatil günleri içerisinde bulunmuyor. Bu nedenle bugünün tatil olması beklenmiyor.

2022 RESMİ TATİLLER

Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe

Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi

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