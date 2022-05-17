18 Mayıs yarım gün mü? 2022 resmi tatil günleri - Haberler

19 MAYIS, SAMSUN (Haberler.com) - 19 Mayıs tarihi yaklaşırken, resmi tatil günleri de araştırılmaya başlandı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na sayılı günler kalmasının ardından 18 Mayıs yarım gün resmi tatil mi? 18 Mayıs ve 20 Mayıs yarım gün mü, tam gün mü tatil? 19 Mayıs tatil mi? sorularının yanıtını sizler için derledik.

18 MAYIS YARIM GÜN RESMİ TATİL Mİ?

18 Mayıs 2022 Çarşamba günü yarım gün olmayacak. Okullar ve iş yerleri tam gün açık olacak. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl Perşembe gününe denk geliyor. 19 Mayıs her yıl olduğu gibi bu yıl da resmi tatil sayılıyor. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, üniversiteler ile memurlar ve özel sektör de resmi tatil kategorisine giriyor.

20 MAYIS TATİL Mİ?

20 Mayıs 2022 Cuma günü, resmi tatil günleri içerisinde bulunmuyor. Bu nedenle bugünün tatil olması beklenmiyor.

2022 RESMİ TATİLLER

• Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi

• Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi

• Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar

• Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba

• Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe

• Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı

• Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma

• Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı

• Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi

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